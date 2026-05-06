Junta de Gobierno
La Diputación promueve oportunidades laborales en Castellón con 1,5 millones de euros en el plan de empleo
Aprueban las ayudas a ayuntamientos para contratar desempleados con el fin de realizar labores de interés general o social
La Diputación de Castellón promueve oportunidades laborales y dinamiza el territorio con el reparto de 1,5 millones de euros del plan de empleo entre 131 municipios de la provincia y la entidad local menor de el Ballestar.
La Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones a favor de los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con el fin de fomentar el empleo en el conjunto del territorio, con especial atención a las zonas rurales.
"Impulsar el desarrollo económico local"
“Estas ayudas son un reflejo de nuestro compromiso por ir de la mano de los ayuntamientos de nuestra provincia para promover la creación de empleo, impulsar el desarrollo económico local y seguir generando oportunidades que contribuyan a dinamizar el conjunto del territorio”, ha subrayado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.
En este sentido, la dirigente provincial ha puesto en valor este plan de empleo, que tiene el doble objetivo de contribuir a fomentar el empleo mediante la contratación de trabajadores desempleados para la ejecución de obras o servicios de interés general o social; y, por otra parte, permitir a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, en especial a los de menor población y con menos recursos económicos, fijar población y mejorar la prestación de los servicios a sus ciudadanos.
"Oportunidades de inserción laboral"
“Queremos generar oportunidades de inserción laboral y con el plan de empleo constatamos que la prioridad del gobierno provincial es la creación de empleo”, ha señalado Barrachina, quien ha incidido en que “con oportunidades económicas hay futuro en nuestros pueblos”.
Al respecto, la vicepresidenta de la institución provincial y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, ha subrayado que “un municipio con oportunidades laborales atrae a los vecinos y vecinas, y fija población”. Por ello, ha añadido, “desde la Diputación de Castellón impulsamos políticas que fortalezcan la empleabilidad y abran oportunidades en cada rincón de nuestra tierra”.
Asimismo, Pallarés ha incidido en que que “estas ayudas permiten que muchas personas encuentren una oportunidad laboral”, pero también a muchos municipios pequeños “mantener servicios básicos gracias a la contratación de personas en situación de desempleo”.
Los trabajadores serán contratados para la ejecución de obras o servicios de interés general y social, como, por ejemplo, trabajos encaminados a la mejora y mantenimiento de inmuebles, mantenimiento de espacios públicos urbanos, protección y mantenimiento de zonas naturales, promoción del turismo, desarrollo cultural local, promoción del deporte y sector audiovisual, así como el mantenimiento del patrimonio cultural, entre otros.
Respaldo a la contratación de informadores turísticos
Dentro de esta estrategia por impulsar el empleo en la provincia de Castellón, la institución provincial ha activado una nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 760.000 euros, dirigida a ayuntamientos de la provincia para la contratación de personal que desempeñe labores de información turística de manera presencial.
“El objetivo de estas ayudas no es solo mejorar la atención al turista el máximo número de meses posibles al año, sino que también es generar oportunidades laborales para consolidar población en todos los municipios, incluidos los más pequeños”, ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.
Esta nueva convocatoria contempla un aumento del 6,29%, pasando de 715.000 euros en 2025 a 760.000 euros en el ejercicio presente. “Este aumento refleja nuestro compromiso con la creación de empleo”, ha señalado la dirigente provincial, quien ha hecho hincapié en que “desde la Diputación de Castellón seguimos comprometidos con nuestros municipios, especialmente con aquellos que cuentan con menos recursos, para que puedan ofrecer oportunidades reales a sus vecinos”.
Los municipios interesados en concurrir en este procedimiento ya pueden presentar sus solicitudes, por vía telemática a través de la sede electrónica del Patronato Provincial de Turismo. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 15 de mayo.
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