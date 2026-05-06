Educación se abre a negociar con los sindicatos antes de la huelga indefinida del 11 de mayo

La huelga indefinida en Educación prevista a partir del 11 de mayo suma un nuevo capítulo tras la concentración convocada por el comité de huelga ante el Palau de la Generalitat en València. Representantes de STEPV, CSIF, CCOO y UGT se han reunido con el subsecretario de Presidencia, Álvaro Cuadrado, quien ha trasladado a los sindicatos que el presidente Pérez Llorca habría mediado con la consellera de Educación para que acuda este viernes a la Mesa Sectorial, prevista a las 11.00 horas, con la reducción de la burocracia como primer asunto a tratar.

Reunión con Presidencia durante la concentración

Durante la concentración convocada por el comité de huelga, formado por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, el subsecretario de Presidencia, Álvaro Cuadrado, ha mantenido un encuentro con los representantes sindicales ante el Palau de la Generalitat.

Según ha trasladado Cuadrado, el presidente Pérez Llorca habría mediado con la consellera de Educación, Ortí, para que mañana participe en la Mesa Sectorial de Educación, convocada a las 11.00 horas. En principio, el encuentro abordaría la reducción de la burocracia, una de las principales reivindicaciones planteadas por las organizaciones sindicales.

Los sindicatos reclaman una propuesta sobre todas sus reivindicaciones

El comité de huelga espera que, si finalmente se confirma la asistencia de la consellera, la reunión sirva para presentar una propuesta que no se limite únicamente a la carga burocrática, sino que contemple el conjunto de demandas del profesorado y del personal PAE.

Entre los puntos reivindicados por los sindicatos figuran la recuperación del poder adquisitivo perdido, la reducción de la burocracia, la bajada de ratios, la mejora de las infraestructuras educativas, la recuperación de las plantillas recortadas y avances en la enseñanza en valenciano.

Para las organizaciones convocantes, cualquier planteamiento de la Conselleria debe ser real y efectivo para que pueda abrir la puerta al inicio de las negociaciones.

La huelga indefinida sigue convocada para el 11 de mayo

El comité de huelga advierte de que una posible propuesta de acuerdo tendrá que satisfacer las demandas de los sindicatos, del profesorado y del personal PAE. De lo contrario, consideran que la reunión “no servirá para nada”.

En todo caso, cualquier propuesta que pueda plantear la Conselleria será estudiada y contrastada con el profesorado convocado a la huelga indefinida que empieza el próximo 11 de mayo.

Educación no acude a la mediación prevista en el TAL

Por otro lado, a las 12.00 horas estaba prevista una mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) entre los sindicatos convocantes —STEPV, CSIF, CCOO y UGT— y la Conselleria de Educación.

El objetivo de este encuentro era intentar encontrar una salida al conflicto y evitar la huelga. Sin embargo, según el comité de huelga, la Conselleria ha optado por no presentarse, por lo que la mediación no ha podido celebrarse.