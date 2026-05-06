Educación ofrecerá las mejoras al profesorado a 4 días de la huelga

La consellera de Educación, Carmen Ortí, hará este jueves una propuesta a los sindicatos docentes, «para tratar todos los temas que están reivindicando». Así lo anunció este martes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien se mostró «seguro» de que llegarán «a un entendimiento». Esta propuesta llegará a cuatro días de la huelga indefinida, que arrancará este lunes 11 de mayo.

Este jueves se ha programado una Mesa Sectorial, que en principio iba a ser para hablar de la burocracia, y los sindicatos han convocado encierros vespertinos en distintos centros educativos, entre ellos el CEIP Sebastià Elcano del Grau de Castelló.

Los sindicatos convocantes dela huelga (STEPV, CCOO, UGT y CSIF) se han concentrado este miércoles ante el Palau de la Generalitat y reclamaron al Consell que ponga «una propuesta real sobre la mesa» para evitar el paro. «Si el president Llorca y la consellera Ortí quisieran, esto se desbloquearía en un día», manifestaron. El sindicato ANPE también anunció ayer que «promoverá la huelga».

El president Pérez Llorca ha asegurado que «yo no tengo por qué intermediar entre consellerias». «Lo que les puedo anunciar es que, mañana mismo (jueves para el lector) la propia consellera de Educación les hará una propuesta para tratar todos los temas que están reivindicando», aseguró. No obstante, los sindicatos indicaron que se les había asegurado que dicha mediación sí se habría producido.

Pérez Llorca aseveró que él cree que «hay que respetar el derecho de huelga de los profesores y de los maestros, pero también hay que garantizar las evaluaciones de los chicos, especialmente los alumnos de Bachillerato». «Esto tiene que ser una condición también para hablar», subrayó.

Apela al entendimiento

Llorca apeló a que debe «haber entendimiento» por parte de los docentes y «propuestas» por parte de la administración, que ha garantizado que «va a haber». «Y, sobre todo --recalcó--, tiene que haber una garantía: que ningún alumno tenga ningún problema a la hora de ser evaluado por sus profesores». «Yo creo que hay que combinar todo esto, y estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento. Estamos dispuestos a negociar y tenemos buenas intenciones para que no comience esa huelga», aseveró.

Les Corts

Los partidos políticos en les Corts también han tomado postura ante la huelga. El PP consideró «legítimas» las demandas del profesorado, aunque pidió tener en cuenta también los intereses del alumnado, mientras Vox tildó de «justas», pero cargó contra los sindicatos. Desde la oposición, el PSPV instó al president a «tomar las riendas», y Compromís tachó de «irresponsable» la actitud del Gobierno valenciano. Los sindicatos denunciaron que Conselleria no se presentó este mediodía a la reunión del Tribunal de Arbitraje Laboral.