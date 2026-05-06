Educación publica la propuesta definitiva de servicios mínimos para la huelga del 11 de mayo
El sindicato STEPV entiende que la redacción todavía es más restrictiva que la propuesta anterior para el profesorado de 2º Bachillerato
La Conselleria de Educación ha publicado una propuesta definitiva sobre los servicios mínimos que han de regir en la huelga del 11 de mayo convocada por la Plataforma de l'Ensenyament Públic. Según ha informado el STEPV el redactado queda de la siguiente forma:
“En 2.º de Bachillerato, tendrán la consideración de servicios mínimos los actos imprescindibles para la evaluación final ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la *EBAU.”
Desde el STEPV consideran que esta redacción es todavía más restrictiva que la que se explicó en la reunión del martes con el Director General de Personal.
Los servicios jurídicos del sindicato estudiarán esta redacción, pero, además, el STEPV pedirá que se retire en la mesa sectorial del jueves, porque consideran que continúa siendo abusiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
- Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
- El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
- Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Triste aniversario en Castelló: El día en el que llovieron bombas sobre la ciudad