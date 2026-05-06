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Educación publica la propuesta definitiva de servicios mínimos para la huelga del 11 de mayo

El sindicato STEPV entiende que la redacción todavía es más restrictiva que la propuesta anterior para el profesorado de 2º Bachillerato

Huelga educativa en Castellón el pasado 31 de marzo.

Huelga educativa en Castellón el pasado 31 de marzo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La Conselleria de Educación ha publicado una propuesta definitiva sobre los servicios mínimos que han de regir en la huelga del 11 de mayo convocada por la Plataforma de l'Ensenyament Públic. Según ha informado el STEPV el redactado queda de la siguiente forma:

“En 2.º de Bachillerato, tendrán la consideración de servicios mínimos los actos imprescindibles para la evaluación final ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la *EBAU.”

Desde el STEPV consideran que esta redacción es todavía más restrictiva que la que se explicó en la reunión del martes con el Director General de Personal.

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Los servicios jurídicos del sindicato estudiarán esta redacción, pero, además, el STEPV pedirá que se retire en la mesa sectorial del jueves, porque consideran que continúa siendo abusiva.

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