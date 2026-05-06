Las escuelas infantiles 0-3 de Castellón se suman a la huelga estatal del 7 de mayo

La Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 de Castellón, Valencia y Alicante ha anunciado su apoyo y convocatoria a la huelga estatal del 7 de mayo para reclamar mejoras en el primer ciclo de Educación Infantil, una etapa que las profesionales del sector consideran “clave” en el desarrollo de los niños y niñas de 0 a 3 años y que, denuncian, continúa “invisibilizada” dentro de las principales medidas educativas.

La movilización cuenta con el respaldo de todos los sindicatos del sector, entre ellos CGT, CCOO, UGT, Intersindical, CNT y CSO, con los que la plataforma comparte la defensa de una educación infantil de calidad, el reconocimiento de sus profesionales y la necesidad de garantizar una atención adecuada en las aulas.

Una etapa clave que el sector considera infravalorada

Desde la plataforma insisten en que el ciclo 0-3 años constituye la base sobre la que se construye el aprendizaje posterior. Sin embargo, las trabajadoras denuncian que sigue siendo una etapa infravalorada y excluida de las principales medidas educativas.

Como ejemplo, señalan el anteproyecto de ley anunciado por el Gobierno, que contempla la reducción de ratios y la limitación de la jornada lectiva del profesorado, pero deja fuera al primer ciclo de Educación Infantil.

Críticas al Decreto 2/2009 en la Comunitat Valenciana

En el caso de la Comunitat Valenciana, la Plataforma 0-3 CV considera que la situación se ve agravada por la vigencia del Decreto 2/2009, una normativa que califica de “obsoleta” y alejada de las necesidades educativas actuales.

Las profesionales reclaman una actualización del marco normativo que responda a la realidad de las aulas y permita mejorar tanto la atención al alumnado como las condiciones en las que se desarrolla la labor educativa.

Las reivindicaciones de las escuelas infantiles 0-3

Entre las principales demandas del sector figura la reducción de ratios para garantizar una atención más individualizada a los niños y niñas. La plataforma también reclama la incorporación de la pareja educativa en las aulas, así como recursos y estrategias efectivas para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, conocido como NESE.

Otra de las reivindicaciones centrales es la dignificación de la tarea profesional, con criterios comunes y un reconocimiento educativo real para quienes trabajan en esta etapa.

Llamamiento del sector educativo 0-3

La Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 CV subraya que esta problemática no afecta únicamente a la Comunitat Valenciana, sino que se extiende al conjunto del Estado. En este sentido, recuerda las movilizaciones convocadas en varias comunidades autónomas, incluida la huelga indefinida iniciada el 7 de abril en Madrid por las compañeras de PLEI.

Con la convocatoria del 7 de mayo, las trabajadoras del sector buscan hacer visible su labor y reclamar que sus demandas sean escuchadas. La plataforma reafirma así su compromiso con una educación infantil de calidad y con la mejora de las condiciones del primer ciclo educativo.