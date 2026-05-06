Un estudio del CSIC en Castellón abre la puerta a repoblar la chirla en el Mediterráneo

Castellón, CSIC, chirla, acuicultura, Mediterráneo y repoblación. Un estudio del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), con sede en Castellón, ha determinado las condiciones necesarias para reproducir en cautividad la chirla, una especie de almeja de gran importancia económica en el Mediterráneo, con el objetivo de avanzar hacia posibles programas de refuerzo de sus bancos naturales.

La investigación, publicada en la revista científica Aquaculture, analiza el ciclo reproductivo en cautividad de la Chamaelea gallina y plantea nuevas posibilidades para la repoblación de la chirla en el Mediterráneo, una especie cuyas poblaciones se encuentran en retroceso desde hace más de una década.

Una almeja clave para el Mediterráneo

La chirla es una especie típica del Mediterráneo que vive en sedimentos arenosos a poca profundidad. Se trata de uno de los moluscos bivalvos de mayor importancia económica en la región, especialmente en la Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía.

Según recoge el estudio, en los años 90 se pescaban más de 100.000 toneladas anuales en todo el Mediterráneo, mientras que en la actualidad las capturas se han reducido a la mitad. El investigador del CSIC Carlos Saavedra, autor principal del trabajo, apunta que esta caída se debe principalmente a la sobrepesca y, posiblemente, a una combinación de enfermedades y efectos vinculados al cambio climático.

Reproducción controlada en criaderos

Para tratar de revertir esta situación, investigadores del grupo de Cambio Global, Conservación y Genética de Especies Marinas del IATS-CSIC, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la Universidad de Padua, han identificado las condiciones necesarias para reproducir la especie en criaderos de forma controlada.

El equipo determinó que un acondicionamiento de cuatro o cinco semanas antes de la reproducción, basado en la alimentación con microalgas y sin manipular la temperatura del agua, permite obtener animales sexualmente maduros.

En esas condiciones, los ejemplares responden a la inducción de puestas de huevos y espermatozoides mediante choques térmicos, que consisten en someterlos a temperaturas alternativamente bajas y altas, de 17 a 27 grados, dentro de su rango natural.

Este procedimiento permite aislar los gametos de los individuos reproductores, realizar la fertilización in vitro entre los ejemplares seleccionados y mantener un control estricto de los apareamientos en el criadero.

La importancia de la variabilidad genética

El estudio advierte, sin embargo, de que no basta con inducir el desove. Los investigadores subrayan que los programas de repoblación deben mejorar el rendimiento reproductivo, la supervivencia y la gestión genética para que el refuerzo de las poblaciones naturales sea efectivo y sostenible a largo plazo.

Para ello, el equipo aplicó técnicas de análisis de ADN a la población de criadero con el fin de determinar su variabilidad genética en relación con la población natural de la que proceden los reproductores.

Carlos Saavedra advierte de que una repoblación con chirla de criadero puede tener efectos negativos sobre la genética de la especie en los bancos naturales. Esto se debe a que, en cautividad, la reproducción suele llevarse a cabo con un grupo de progenitores reducido en comparación con lo que ocurre en la naturaleza.

Como consecuencia, la variabilidad genética de la población de cultivo puede ser considerablemente menor que la de la población salvaje. Si estos ejemplares se incorporan a bancos naturales, estos podrían acabar disponiendo de una menor diversidad genética.

ADN para proteger los bancos naturales

El investigador David Cordero, miembro del equipo del IATS que ha realizado el análisis de ADN, señala que este efecto, repetido durante varias generaciones, podría afectar a la capacidad de adaptación de la chirla frente a cambios ambientales como el calentamiento oceánico, las enfermedades, los parásitos o la aparición de nuevos depredadores, incluidas algunas especies invasoras.

El control estricto de la reproducción en criadero, tal como plantea el estudio, permite determinar la contribución real de los reproductores a la descendencia. Esto facilita el diseño de esquemas de apareamiento que ayuden a maximizar la variabilidad genética.

Según Cordero, las técnicas de ADN permiten calcular con precisión cuántos reproductores serían necesarios para reducir al mínimo las posibles pérdidas de variabilidad causadas por la repoblación de un banco natural.

El calor limita la reproducción de la chirla

La investigación también pone el foco en el impacto de las altas temperaturas del agua. El estudio señala que temperaturas similares a las registradas en las costas mediterráneas durante los últimos veranos están limitando la capacidad reproductiva de la chirla.

Saavedra apunta que esta podría ser una de las causas por las que, pese a que la mayor parte de las zonas de pesca españolas llevan cerradas más de diez años, no se ha logrado favorecer la recuperación de los bancos naturales de la especie.

Investigación desde Castellón

El trabajo se ha desarrollado en las instalaciones del IATS-CSIC en Castellón y ha sido posible gracias al programa ThinkinAzul, el consorcio AquaExcel3 y una subvención de la Malacological Society of London.

La investigación supone un paso relevante para conocer mejor la reproducción de la chirla en cautividad y para diseñar estrategias de repoblación que tengan en cuenta no solo la producción de nuevos ejemplares, sino también la conservación genética y la adaptación futura de esta especie mediterránea.