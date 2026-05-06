El Gobierno reparte las ayudas para desplegar la eólica marina: PortCastelló, el único que no recibe el dinero que pedía

El puerto de Castellón ya sabe de qué ayudas dispone para poner en marcha el hub de eólica marina, uno de sus grandes proyectos. La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles la propuesta de asignación provisional y Castellón es el único puerto del país que no ha visto cumplidas sus expectativas: aspiraba a 74,9 millones de euros mientras que el Gobierno le ha concedido 50,8 millones.

En total, la ministra Aagesen ha anunciado el reparto de 670 millones de euros correspondientes a varias líneas de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables.

En el programa PORT-EOLMAR, orientado a reforzar las capacidades logísticas y la cadena de valor nacional de fabricación y montaje de aerogeneradores marinos y otras energías del mar, han resultado beneficiados los puertos de Gijón, Las Palmas, Tarragona, Castellón y la agrupación formada por los puertos de A Coruña y Ferrol-San Cibrao. A Portcastelló, el Miteco le ha asignado una subvención de 50.833.000 euros para el proyecto de construcción para la ampliación del muelle de costa de la dársena sur, una cifra muy inferior a la que había solicitado la Autoridad Portuaria y que ascendía a 74.994.912 euros. Todos los demás proyectos sí van a contar con la cantidad solicitada: Tarragona con 24.000.000 euros; Gijón con 7.167.000 euros; A Coruña y Ferrol-San Cibrao con 97.449.679 y 2.550.321 euros y Las Palmas con 30.000.000. Este último puerto había solicitado en un principio 49,6 millones, pero la cantidad máxima en esa ventana era de 30 millones y el ministerio le ha otorgado lo máximo.

Proyecto industrial

Todos los puertos beneficiarios de las ayudas, tal y como explican desde le Miteco, deben presentar también un proyecto industrial ligado al desarrollo de la cadena de valor de las renovables marinas, comprometiendo una inversión comparable o superior a la ayuda solicitada por la entidad beneficiaria y con una vigencia temporal de al menos 10 años. Serán promovidos por operadores privados que obtendrán sus correspondientes títulos concesionales, en procedimientos sujetos a concurrencia.

El objetivo último es que los proyectos seleccionados se constituyan como base logística durante la fase de construcción, montaje, puesta en marcha, reparación y mantenimiento de los futuros parques eólicos marinos y otros componentes de renovables marinas, creando líneas de atraque y superficies de trabajo aptas para las operaciones de grandes buques y para aerogeneradores, componentes y plataformas flotantes y fijas de elevadas dimensiones, así como para toda la maquinaria logística necesaria en las distintas fases de estos procesos.

Para ello, a cada actuación subvencionable se le han exigido unos requerimientos de capacidad de longitud mínima de línea de atraque, calado en muelle (y en canal de navegación) y superficie mínima de explanada asociada, que permitan dar respuesta a tales actividades de fabricación, ensamblaje y transporte de aerogeneradores marinos para el desarrollo de los parques eólicos en alta mar en España, con posibilidad de exportación a otros mercados.

Dos fases y 1.400 empleos

La empresa Saitec, a través de su filial Med Float, ya solicitó el padado septiembre a la Autoridad Portuaria de Castellón la ocupación de 247.000 metros cuadrados en la dársena sur para construir una factoría de plataformas para eólica marina. El proyecto del puerto basa su competitividad en la tecnología SATH (plataforma de hormigón), que permite la fabricación y el montaje íntegro en entorno portuario.

La iniciativa se desarrollará en dos fases. En una primera (entre 2027 y 2030) se acometerán las obras de la infraestructura necesarias para iniciar la actividad en 2028. Durante esta fase Saitec proyecta construir en la dársena sur 16 flotadores anuales de 15 MW. Posteriormente, en la segunda fase (entre 2029 y 2031), se alcanzará una producción de 50 flotadores al año de 20 MW.

Las megaplataformas que se construirán en PortCastelló durante la segunda fase del proyecto podrán albergar turbinas de hasta 20 MW, lo que constituirá un hito no solo en España sino también en Europa, ya que ahora mismo esta potencia solo se logra en fabricaciones de China. Cada flotador tiene unas dimensiones similares a las de un aparcamiento de seis alturas y estará fabricado con hormigón, lo que permite reducir entre un 30% y un 50% las emisiones de CO₂ respecto al acero. Una vez esos gigantes estén acabados, serán remolcados hasta algunos de los parques eólicos marinos proyectados en el Mediterráneo.

El desarrollo de este hub eólico en el puerto de Castellón supondrá la creación de 1.400 empleos entre directos e indirectos.