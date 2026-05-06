He chocado contra un jabalí: ¿Quién paga los daños?

El plan de choque de la Conselleria de Medio Ambiente ha permitido retirar 521 jabalíes en 4 meses en la provincia de Castellón, pero los accidentes continúan... La semana pasada solo en el tramo entre Benicàssim y Castelló de la N-340 aparecieron 3 cadáveres. ¿Quién paga en caso de accidentes con un jabalí?

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y el colegio de mediadores de seguros de Castellón dan las claves para dar respuesta a esta cuestión.

¿Contra qué hemos chocado?

En concreto, desde AEA explican que "para determinar de quien es la responsabilidad en los accidentes de tráfico causados con animales, se debe diferenciar si se trata de especies cinegéticas (zorros, ciervos, corzos, jabalíes, etc), o animales domésticos (perros, gatos, burros, etc).

Especies cinegéticas

En caso de que hayamos chocado con un jabalí o una cabra, la ley de Seguridad Vial establece que en los accidentes ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas, será responsable el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquellas. Por lo tanto, se exonera de responsabilidad a los titulares de los cotos y a la Administración titular de la vía.

Sin embargo, existen dos excepciones que no culpabilizan al conductor:

1. Será responsable el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.

2. También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.

¿Y si es un animal doméstico?

El conductor no responsable del accidente, podrá reclamar el pago de sus daños al poseedor del animal, o al que se sirva de él, quienes serán responsables de los perjuicios que causen, aunque se les escape o extravíe

El animal debe estar identificado mediante un microchip o tatuaje para poder reclamar los daños.

Si el animal doméstico no está identificado y el accidente se produce en una autopista, será responsable de los daños la concesionaria de la autopista.

Cobertura del seguro

Si el coche está asegurado a “todo riesgo”, solo debe dar el parte a su aseguradora, que se encargará de tramitar y pagar los daños del siniestro.

En caso de que el coche esté asegurado “a terceros”, revise su póliza, porque cada vez es más frecuente que las pólizas incluyan la cobertura de daños causados por especies cinegéticas. En este caso, es imprescindible que exista atestado, explican desde Automovilistas Europeos Asociados.

Qué hacer si chocamos con un jabalí

Mientras, desde el colegio de mediadores de seguros, su presidente Fernando Solsona, señala que en, en caso de colisionar con un animal salvaje solo estaría cubierto si la poliza garantiza los daños propios bien por garantía de todo riesgo o por la cobertura específica de daños cinegéticos que suele venir unida a otras garantías de daños propios como el incendio o el robo.

En el caso de los daños por colision con un jabalí lo que si hay que hay que acreditar fehacientemente que así ha sido, reclamando la presencia de la autoridad para que levante atestado y preferiblemente la acreditacion de la existencia del jabalí.

Por ello, si tiene un accidente con un animal, llame a la autoridad competente para que levante el correspondiente atestado.