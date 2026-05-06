Este jueves arranca la admisión escolar en Castellón: Aumenta el número de niños en Infantil de 3 años

Este jueves 7 de mayo arranca la admisión escolar en Infantil y Primaria para el curso 2026/27. Según el censo, se prevé que se escolaricen 4.206 alumnos de 2-3 años para el curso que viene (2026/2027) en la provincia de Castellón. Para el inicio del presente curso (2025/2026) fueron 4.178 alumnos escolarizados en la provincia.

El proceso de admisión se realizará de forma telemática a través de la plataforma AdmiNova, que este año presenta mejoras en su diseño y funcionalidad. El calendario de admisión permanecerá abierto hasta el 18 de mayo a las 10.59 horas.

Para este curso 2026/27 se incrementan en 4 las unidades para escolarizar al alumnado de Infantil de 3 años en Castellón, en concreto serán 248. De ellas, 206 serán públicas (+3) y 42 concertadas (+1).

Ratios reducidas

La Conselleria mantiene una ratio máxima inferior a los 25 alumnos por aula, favoreciendo una atención más individualizada. Esta reducción se ha aplicado en 8 localidades de la provincia de Castellón, adaptando las ratios a 20, 22 o 23 alumnos por unidad según las necesidades. Según la Conselleria este curso próximo se incorporará Onda (pasa de 25 a 23) y la Vall d’Uixó (de 23 a 20). Según el listado que aparece este martes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), Burriana tendrá 23; Castelló 22; Nules 23; Segorbe 20 y Vila-real y Vinaròs 23. L'Alcora y Orpesa se sitúan en 25.

Lucha contra la despoblación

En paralelo, se refuerzan las medidas contra la despoblación. En zonas rurales se ha reducido el número mínimo de alumnado necesario para mantener unidades, lo que ha permitido la creación de 44 nuevas unidades en Castellón.

Más aulas UECO

En materia de inclusión educativa, el próximo curso contará con 7 nuevas aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios), reforzando la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Lengua base

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de solicitar el cambio de lengua base en el mismo centro donde el alumno ya está matriculado. Estas solicitudes tendrán prioridad sobre las externas, siempre que existan vacantes en la lengua solicitada.

Asimismo, el sistema permite a las familias indicar la lengua base en cada una de las opciones de centro solicitadas, configurando así la oferta educativa en función de la demanda real.

En caso de que un centro oferte plazas en las dos lenguas base y se desee optar a ambas, habrá que solicitar dos veces el mismo centro, una vez por cada lengua base. De no hacerlo así, la participación en el proceso quedará limitada a una lengua base.

Comunitat

En el conjunto de la Comunitat se prevé escolarizar a 35.378 alumnos nacidos en 2023 —226 menos que el año anterior— se han habilitado 2.028 unidades de 3 años, frente a las 2.022 del curso previo. Esto supone 6 unidades más disponibles que en el curso anterior. Asimismo, a pesar de la bajada de nacimientos a nivel autonómico, la Conselleria mantiene una ratio máxima inferior a los 25 alumnos por aula, favoreciendo una atención más individualizada en 63 localidades. Al reducir el alumnado mínimo necesario para mantener unidades en lucha contra la despoblación, en la Comunitat se prevé la creación de 102 nuevas unidades, permitiendo mantener 153 puestos docentes. En materia de inclusión educativa, el próximo curso contará con 36 nuevas aulas UECO

Estos datos han sido presentados este miércoles el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.