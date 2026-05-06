Martínez Mus defiende en el Senado una reforma "profunda" del modelo de costas nacional

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha defendido en el Senado la necesidad de impulsar una nueva Ley de Costas nacional que responda a la realidad actual del litoral español, tanto desde el punto de vista ambiental como competencial.

Así se ha pronunciado Martínez Mus durante su intervención en el debate en la Cámara Alta, en el que han participado representantes de otras autonomías como Galicia, La Región de Murcia o Canarias y ha subrayado que “no se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda”.

En este sentido, Martínez Mus ha destacado que ocho de las diez comunidades autónomas con litoral ya tienen o han solicitado la transferencia de competencias en esta materia, lo que evidencia que el mapa competencial ha cambiado de forma sustancial desde la aprobación de la ley vigente en 1988. “Por eso, desde la Comunitat Valenciana defendemos con claridad que no basta con modificar el reglamento; necesitamos una nueva ley”, ha afirmado.

El vicepresidente tercero ha insistido en que la propuesta del Consell no plantea una reducción de las garantías ambientales, sino una mejora del modelo: “No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección, más eficaz, más cercana y más adaptada a cada territorio”.

Casi 40 años de vigencia

Entre las principales conclusiones expuestas, el vicepresidente ha señalado que el modelo actual presenta “tensiones evidentes”, tras casi cuatro décadas de vigencia, como la regresión persistente del litoral, la inseguridad jurídica en los deslindes que aboga por superar y la desactualización del reparto competencial.

Frente a ello, la Generalitat plantea una nueva normativa que permita reordenar las competencias, limitando la actuación del Estado a ámbitos como los deslindes y las obras de interés general, y avanzando hacia una gestión más próxima desde las comunidades autónomas.

Asimismo, se propone reforzar la seguridad jurídica, evitar ampliaciones del dominio público basadas en episodios extraordinarios aislados y establecer criterios objetivos en el régimen de concesiones, incluyendo el reconocimiento de concesiones compensatorias.

El litoral valenciano, ha recordado, constituye “un espacio estratégico” para la Comunitat Valenciana, donde “se concentra más del 70 % de la población, con 500 kilómetros de costa y una importante actividad económica y turística”. Además, alberga espacios de alto valor ambiental, como parques naturales, zonas húmedas y áreas incluidas en la Red Natura 2000, donde conviven biodiversidad, actividad económica y vida cotidiana.

Protección ambiental y equilibrio

La propuesta de la Comunitat Valenciana también incorpora una visión integral de la gestión del litoral, con medidas como la protección de núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural, la gestión coordinada de los sedimentos con las cuencas hidrográficas y la revisión del régimen económico para destinar los ingresos del dominio público a su conservación.

El vicepresidente tercero ha destacado, además, la experiencia de la Comunitat Valenciana, que ya cuenta con una Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana basada en el equilibrio entre “protección ambiental, seguridad jurídica y ordenación territorial”. Esta norma, ha indicado, “no invade competencias estatales, sino que actúa de forma complementaria dentro del marco constitucional”.

En este contexto, ha señalado que el recurso del Gobierno contra la normativa autonómica responde a planteamientos “basados en hipótesis y no en el contenido real de la ley”, y ha defendido que la legislación valenciana respeta plenamente la normativa estatal y la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.