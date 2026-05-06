'Mediterráneo' convoca la VIII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Castellón vuelve a situar la sostenibilidad, la economía circular y la transición ecológica en el centro del debate con la celebración del VIII Ecoforum, una cita anual consolidada como punto de encuentro entre instituciones, empresas, expertos y agentes sociales comprometidos con un modelo de desarrollo más responsable. El foro, organizado por Mediterráneo, tendrá lugar el martes 12 de mayo, de 09.00 a 14.00 h, en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló.

La jornada permitirá reflexionar sobre cómo avanzar hacia una industria más limpia, eficiente y competitiva, capaz de reducir emisiones, aprovechar mejor los recursos y generar oportunidades vinculadas a la innovación verde.

Impulsado por Simetría, el Ayuntamiento de Castelló y Reciplasa, y con la colaboración de PortCastelló, Marcial Vicent, UBE Corporation y FCC, el Ecoforum, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático, nace con la vocación de acercar a la sociedad los grandes retos ambientales y económicos.

Cuestiones clave

El encuentro pondrá el foco en cuestiones clave para Castellón y la Comunitat Valenciana, como la descarbonización industrial, el papel del territorio como hub energético, la gestión avanzada de los residuos, la transformación del residuo en recurso, los materiales sostenibles, el packaging aplicado a la agroindustria, y la movilidad y logística bajas en carbono.

El foro reunirá voces de referencia para analizar los cambios que ya redefinen la actividad empresarial, las políticas públicas y la relación entre economía y medio ambiente. Uno de los grandes atractivos será la participación de Manuel Maqueda, profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa en la Universidad de Harvard, que protagonizará la conferencia central. Referente internacional en la lucha contra la contaminación plástica y en la defensa de una economía regenerativa, Maqueda aportará una mirada inspiradora sobre la necesidad de ir más allá de la sostenibilidad y avanzar hacia sistemas capaces de reparar, restaurar y crear valor.

Inscripción Para asistir al Ecoforum acceda desde este enlace al formulario de inscripción.

Más que un foro técnico, el Ecoforum se plantea como un espacio abierto para compartir conocimiento, visibilizar experiencias y favorecer alianzas entre administraciones, empresas y entidades que ya trabajan en la transición ecológica. Su interés reside en conectar las tendencias globales con desafíos concretos del territorio: competitividad industrial, resiliencia frente al cambio climático, gestión de recursos, innovación empresarial y creación de empleo ligado a actividades sostenibles.

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Con esta edición, Mediterráneo refuerza su compromiso con la divulgación ambiental y con la generación de espacios de diálogo útiles para la ciudadanía y el tejido productivo.