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Atención a trenes cancelados y retrasos de Cercanías en Castellón: un robo de cable en Valencia perjudica la línea C6

El contratiempo se une a otros problemas habituales del servicio

Tren de Cercanías en la estación de Castelló, en una imagen de archivo.

Tren de Cercanías en la estación de Castelló, en una imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Los usuarios del tren de Cercanías entre Castelló y València sufren de forma continuada retrasos y cancelaciones de trenes, fruto de las numerosas incidencias en la prestación de este servicio. En ocasiones es debido a la avería de unos trenes que llevan 30 años en servicio, sin perspectivas de relevo inmediato, y en otros casos se produce por averías en la infraestructura.

Este miércoles, la línea C6 experimenta problemas desde primera hora de la mañana. El motivo es un robo de cable entre las localidades valencianas de Algemesí y Benifaió. La línea C2 es la más afectada, pero sus efectos alcanzan a Castellón.

Retrasos y cancelaciones por robo de cable

La primera consecuencia de este robo se produjo en el tren que debía salir de Castelló a las 7.40 con destino a València. El inicio del trayecto se retrasó 25 minutos, que se han ido acumulando en el resto de paradas. Peor les ha ido a los viajeros del tren de las 11.45 horas, con salida de València con destino a Castellón, que directamente ha sido cancelado.

La red de Cercanías de la Comunitat Valenciana registra numerosos problemas debidos a este robo. No es la primera vez que se provocan estas incidencias. El pasado mes de octubre ya hubo otra sustracción entre las estaciones de Cabanyal y Font de Sant Lluís, en València, que causó un trastorno entre los usuarios por las cancelaciones y retrasos.

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Un problema repetido en la red valenciana

El peor caso de este tipo se dio en el año 2022, con un robo en Alboraia, que tardó varias semanas hasta su restablecimiento.

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