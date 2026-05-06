Padres de Castellón ante la huelga en escuelas infantiles: "No sabemos qué hacer con nuestros hijos"

Incertidumbre entre padres de alumnos de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de Castellón de titularidad privada y concertada ante la huelga estatal convocada para este jueves día 7 de mayo para reclamar mejoras en el primer ciclo de Educación Infantil. "No sabemos qué hacer", explican a Mediterráneo.

Según explican desde las escuelas infantiles privadas y concertadas, llevan esperando toda la mañana instrucciones de la Conselleria de Educación, pero no han informado de nada. Los servicios mínimos acordados el martes por la tarde se establecieron para los centros de titularidad pública y de titularidad municipal. Tras contactar con los servicios de inspección, se les ha comunicado que "en breve" (12.21) se publicarían los servicios mínimos. Seguimos esperando. Por este motivo, han informado a los padres que no pueden dar información con tiempo para que puedan organizarse.

Según informó CCOO, en lo que respecta a los servicios mínimos de las guarderías privadas no hay ninguna resolución de la autoridad laboral, solo afecta a los centros públicos y de titularidad municipal y la empresa no puede establecer servicios mínimos porque no tiene esa potestad.

Servicios mínimos para la huelga de escuelas infantiles. / CCOO

La movilización cuenta con el respaldo de todos los sindicatos del sector, entre ellos CGT, CCOO, UGT, Intersindical, CNT y CSO, con los que la plataforma comparte la defensa de una educación infantil de calidad, el reconocimiento de sus profesionales y la necesidad de garantizar una atención adecuada en las aulas.

Los trabajadores además han convocado una concentración a las 18.00 horas en la plaza de Las Aulas de Castelló.

En Castellón la huelga afectará a centros públicos, privados y concertados que solo en el caso de niños de 0 a 2 años atienden a cerca de 5.500 alumnos.

Una etapa clave que el sector considera infravalorada

Desde la plataforma insisten en que el ciclo 0-3 años constituye la base sobre la que se construye el aprendizaje posterior. Sin embargo, las trabajadoras denuncian que sigue siendo una etapa infravalorada y excluida de las principales medidas educativas.

Como ejemplo, señalan el anteproyecto de ley anunciado por el Gobierno, que contempla la reducción de ratios y la limitación de la jornada lectiva del profesorado, pero deja fuera al primer ciclo de Educación Infantil.

Críticas al Decreto 2/2009 en la Comunitat Valenciana

En el caso de la Comunitat Valenciana, la Plataforma 0-3 CV considera que la situación se ve agravada por la vigencia del Decreto 2/2009, una normativa que califica de “obsoleta” y alejada de las necesidades educativas actuales.

Las profesionales reclaman una actualización del marco normativo que responda a la realidad de las aulas y permita mejorar tanto la atención al alumnado como las condiciones en las que se desarrolla la labor educativa.

Las reivindicaciones de las escuelas infantiles 0-3

Entre las principales demandas del sector figura la reducción de ratios para garantizar una atención más individualizada a los niños y niñas. La plataforma también reclama la incorporación de la pareja educativa en las aulas, así como recursos y estrategias efectivas para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, conocido como NESE.

Otra de las reivindicaciones centrales es la dignificación de la tarea profesional, con criterios comunes y un reconocimiento educativo real para quienes trabajan en esta etapa.

Llamamiento del sector educativo 0-3

La Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 CV subraya que esta problemática no afecta únicamente a la Comunitat Valenciana, sino que se extiende al conjunto del Estado. En este sentido, recuerda las movilizaciones convocadas en varias comunidades autónomas, incluida la huelga indefinida iniciada el 7 de abril en Madrid por las compañeras de PLEI.