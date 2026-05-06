El PP pide evitar que los alumnos “paguen” la huelga docente mientras PSPV y Compromís exigen al Consell que negocie

Huelga docente en la Comunitat Valenciana, educación valenciana, sindicatos docentes, Conselleria de Educación y final de curso centran el debate político en Les Corts ante la convocatoria de un paro indefinido en la enseñanza no universitaria. El PP ha considerado “legítimas” las demandas del profesorado, aunque ha pedido tener en cuenta también los intereses del alumnado, mientras Vox ha calificado de “justas” las reivindicaciones docentes pero ha cargado contra los sindicatos. Desde la oposición, el PSPV ha instado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a “tomar las riendas”, y Compromís ha tachado de “irresponsable” la actitud del Gobierno valenciano.

La huelga docente marca el debate político en Les Corts

Los grupos parlamentarios se han pronunciado este miércoles en los pasillos de Les Corts sobre la huelga indefinida convocada en la educación valenciana no universitaria. El paro, si no hay un acuerdo de última hora, arrancará el próximo lunes, 11 de mayo.

Los sindicatos docentes han instado a la Generalitat a aprovechar la oportunidad de negociar con una “propuesta real sobre la mesa” para evitar una convocatoria que llega en plena recta final del curso escolar.

El PP defiende el diálogo y pide proteger al alumnado

Desde el PP, Nando Pastor ha asegurado que la voluntad del Consell es “la del diálogo, el consenso y la de tender la mano”. Según ha afirmado, la consellera de Educación, Carmen Ortí, está “agotando hasta el último minuto cualquier posibilidad de consenso” para “posibilitar acuerdos”.

Pastor ha reconocido que las demandas de los profesores son “legítimas”, aunque ha insistido en que también deben ponderarse los intereses de los “miles de alumnos valencianos” que afrontan el final de curso y pruebas decisivas. “Sería injusto que pagasen justos por pecadores”, ha advertido.

El representante popular ha subrayado que hay que buscar “caminos y soluciones” que tengan en cuenta tanto las reivindicaciones salariales como el interés de los estudiantes. “Hay que preocuparse por el interés de los estudiantes”, ha señalado.

Los populares recuerdan los años del Botànic

Pastor también ha comparado la situación actual con los años de gobierno del Botànic. Según ha indicado, durante ese periodo hubo “cero incrementos salariales al profesorado” y, al mismo tiempo, “cero huelgas”.

El dirigente del PP ha defendido además que la última subida salarial al profesorado en la Comunitat Valenciana “vino de la mano del PP” y ha remarcado que estos datos deben estar “sobre el tapete”.

Preguntado por si considera justas las reivindicaciones del profesorado, Pastor ha preferido calificarlas de “legítimas”. “No sé si justas o no, porque no estoy metido dentro”, ha afirmado, antes de insistir en que también debe tenerse en cuenta al alumnado.

Vox ve justas las reivindicaciones, pero acusa a los sindicatos

Por su parte, José Mª Llanos, de Vox, ha afirmado que las reivindicaciones de los profesores son “justas” al reconocer que se ha producido “una caída del poder adquisitivo” del colectivo docente.

No obstante, ha cargado contra los sindicatos convocantes, a los que ha acusado de intentar “manipular la situación” con una visión “estrictamente sectaria y política”. También ha señalado que durante los años del Botànic los sindicatos “no realizaron una sola manifestación ni una sola huelga” cuando, según ha dicho, se les negó en varias ocasiones una subida salarial.

Llanos ha defendido que la Conselleria de Educación tiene “plena predisposición” para negociar y ha pedido que se garanticen los servicios mínimos para que los alumnos puedan realizar los exámenes finales y las pruebas de la PAU.

El PSPV reclama a Pérez Llorca que “tome las riendas”

Desde el PSPV, José Muñoz ha asegurado que el Consell de Juanfran Pérez Llorca “ha colapsado en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos”. El dirigente socialista ha reclamado al president de la Generalitat que “asuma el liderazgo” ante la huelga educativa indefinida.

“No es razonable que con una huelga educativa indefinida a la vuelta de la esquina no tome las riendas y se ponga a negociar”, ha defendido Muñoz, que ha acusado a Pérez Llorca de estar “escondido” y le ha instado a convocar elecciones.

El PSPV también ha reprochado a la consellera Carmen Ortí que, a su juicio, esté “culpabilizando” y “criminalizando” a los profesores por reclamar una mejora salarial que considera justa. Muñoz ha exigido a Educación que se siente a dialogar con los sindicatos y que no se “invente cifras” sobre el coste presupuestario de las reivindicaciones.

Compromís acusa al Consell de falta de diálogo

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de “absolutamente irresponsable” la actitud del president de la Generalitat y de la consellera de Educación por no haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos docentes.

Baldoví ha mostrado su apoyo a la convocatoria de huelga, que considera “justa”, y ha reprochado al Consell que sí disponga de recursos para otros ámbitos educativos, pero no para atender las demandas del profesorado.

Además, ha criticado las cifras ofrecidas por la Conselleria sobre el coste de las reivindicaciones. “Creo que debería ir a clases de repaso de matemáticas”, ha afirmado, antes de pedir a Ortí “un poco más de humildad” y que se siente a negociar con los docentes.

Cruce de acusaciones entre PP y Compromís

El debate también ha derivado en un enfrentamiento político entre PP y Compromís. Nando Pastor ha acusado a la coalición valencianista de ser “víctima de su propia capacidad inventiva” y ha cargado especialmente contra Joan Baldoví, al que ha definido como “un demagogo venido a menos”.

El representante popular ha defendido que el president Pérez Llorca “nunca se ha escondido” y que “siempre ha dado la cara” en los asuntos que afectan a la Comunitat Valenciana.

La negociación, pendiente antes del lunes

A pocos días del inicio previsto de la huelga indefinida, los grupos coinciden en situar la negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos como la clave para evitar el paro. Mientras PP y Vox apelan al diálogo y a la protección del alumnado ante el final de curso, PSPV y Compromís responsabilizan al Consell de la falta de acuerdo y reclaman una negociación efectiva.

La convocatoria mantiene en tensión a la comunidad educativa valenciana en un momento especialmente sensible del calendario escolar.