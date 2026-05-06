El PSPV-PSOE de Castellón acusa al PP de dejar al sector primario sin ayudas directas en plena escalada de costes

El PSPV-PSOE de Castellón ha criticado este martes que el conseller de Agricultura del PP, Miguel Barrachina, haya presupuestado 0 euros en ayudas directas al sector primario en un contexto internacional marcado por el incremento de los costes energéticos, de los fertilizantes y del combustible.

La portavoz de Agricultura en Les Corts, Ana Besalduch, considera que esta decisión “retrata a un gobierno que no tiene claro qué significa gobernar”. El departamento gestionado por el político castellonense, para la socialista, “sigue pecando de lo mismo, de mirar siempre hacia otro lado cuando hay problemas”, y critica que la única respuesta del Consell sea ofrecer préstamos a un sector que "ya está asfixiado y que lo último que necesita es más deuda". “Eso demuestra lo poco que les importa el sector primario y la gente que sostiene el campo, la ganadería y la pesca”, ha afirmado.

"No es un hecho aislado"

Besalduch ha advertido de que este abandono “no es un hecho aislado”, sino una forma de gobernar que ya se ha visto en otras decisiones, como el bloqueo de las ayudas a jóvenes agricultores o la falta de respuesta a los pescadores afectados por las paradas biológicas.

Ana Besalduch ha recordado que “Miguel Barrachina criticaba que las ayudas del Gobierno de España llegaban tarde y eran insuficientes, cuando se han movilizado 900 millones de euros, 600 de ellos a fondo perdido, pero ahora calla cuando debería explicar cómo califica los 0 euros de su presupuesto”.

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Por ello, ha reclamado más sensibilidad hacia un sector “que da de comer a esta tierra” y ha puesto en valor que el gobierno de Ximo Puig, ante el impacto de la guerra de Ucrania, activó “un plan de choque real”, con bonificaciones del 100% en tasas ganaderas, apoyo a las cofradías de pescadores y ayudas directas al gasóleo agrícola. “Esas medidas ahora mismo no se han replicado y vendrían muy bien a ganaderos, agricultores y pescadores. Como siempre, llegan tarde y mal, pero lo arreglaremos”, ha concluido.