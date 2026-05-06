Ruth Tirado, matrona de Castellón: "La depresión posparto existe y es frecuente. Es fundamental detectarla a tiempo"

Ruth Tirado, matrona del centro de salud Sequiol de Castelló, una de las plazas recientemente creadas y coordinadora de las matronas de Atención Primaria del departamento de salud de Castellón habla de su profesión en el día de la matrona y explica que "la depresión posparto existe y es importante detectarla a tiempo".

¿Por qué se decantó por la profesión de matrona?

Acabé enfermería y estuve trabajando en la UCI pediátrica y cuando nos avisaban porque había un prematuro acudíamos a paritorio y es ahí cuando conocí la figura de la matrona. Me impactó su papel y la forma de acompañar a la mujer en un momento tan importante, y supe que quería dedicarme a ello.

¿Cuánto lleva en ejercicio?

Hice la residencia en Mallorca del 2004 al 2006. Llevo ejerciendo mi profesión 20 años.

¿Cómo ha variado la profesión en los últimos 20 años?

Ha evolucionado de forma muy significativa, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria. En el hospital, hemos pasado de un modelo más intervencionista a uno centrado en la mujer, el parto respetado y la fisiología del nacimiento. Hoy priorizamos la toma de decisiones informada, el acompañamiento continuo y prácticas basadas en la evidencia científica, favoreciendo partos más seguros y humanizados. En Atención Primaria, el cambio ha sido igualmente importante. La matrona ha consolidado su papel como referente en salud sexual y reproductiva con una atención integral que incluye: ● Control de la gestación ● Educación maternal durante el embarazo ● Seguimiento del posparto ● Apoyo y promoción de la lactancia materna ● Actividades grupales como matronatación, masaje infantil, posparto ● Educación afectivo-sexual y anticoncepción ● Cribado poblacional y oportunista de cáncer de cérvix En definitiva, hoy la matrona no solo atiende el parto, sino que acompaña a la mujer y su familia de forma continuada, con una visión más preventiva, educativa y centrada en la persona.

Ser matrona no implica solo atender en el parto, ¿también vigilan la salud sexual de la mujer?

Exacto. El parto es solo una parte. La matrona es el referente en salud sexual y reproductiva: anticoncepción, educación sexual, embarazo, posparto, lactancia, menopausia… Acompañamos a la mujer en todas las etapas de su vida.

El parto en casa está ganando popularidad en Europa. ¿Se puede elegir en Castellón? ¿Qué riesgos tiene?

En la sanidad pública no está incluido, es una opción privada. Puede ser seguro en embarazos de bajo riesgo y con profesionales cualificados, pero el principal riesgo es la falta de respuesta inmediata ante una complicación. Por eso es clave una buena selección de casos y que la mujer esté bien informada.

La depresión posparto, ¿existe realmente? ¿Cómo se aborda?

Sí, existe y es frecuente. Afecta aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres. Es fundamental detectarla a tiempo. Se puede prevenir con seguimiento cercano y apoyo, y tratar con ayuda psicológica y, en algunos casos, medicación. La matrona de Atención Primaria tiene un papel clave en la detección precoz, ya que realiza el seguimiento durante el puerperio y puede identificar de forma temprana posibles signos de alarma, facilitando la derivación a psicología perinatal para su valoración y tratamiento.

Este martes se celebró una actividad de Belly Painting en los IES Sos Baynat y JB Porcar para conmemorar el día de la matrona, ¿en qué consistió?

El taller de Belly Painting es una propuesta impulsada por las matronas de los Centros de Salud de Atención Primaria del Departamento de Salud de Castellón (DSCS), que se celebra con motivo del Día de la Matrona. Iniciamos este proyecto hace cuatro años junto con el alumnado de bachillerato artístico del IES Sos Baynat, gracias a la implicación de su jefa de departamento, Lledó Queral. Desde hace dos años, también contamos con la participación del alumnado del IES Porcar, liderado por su jefa de departamento, Mónica López. El Belly Painting, o maquillaje corporal para embarazadas, es una forma de arte que utiliza el vientre de la futura mamá como lienzo. Se trata de una experiencia única y muy especial, una manera bonita de ensalzar la barriga durante el embarazo y de crear un recuerdo emotivo y duradero de esta etapa. Cada edición se realiza en los propios centros educativos: en el caso del IES Sos Baynat, la actividad tiene lugar en el gimnasio, mientras que en el IES Porcar se desarrolla en el salón de actos. Cada vez existe más evidencia de que el bebé percibe el estado emocional de su madre. Las emociones maternas generan la liberación de hormonas que llegan al feto a través de la placenta. En este sentido, el Belly Painting favorece un estado de relajación, bienestar y tranquilidad en la gestante, que también se transmite al bebé, potenciado además por el acompañamiento de música relajante. Además, el hecho de compartir esta experiencia con otras mujeres en la misma etapa genera un importante beneficio emocional y social. A esto se suma la estimulación sensorial que percibe el bebé a través del suave contacto de los pinceles sobre el abdomen. Semanas antes del evento, las matronas facilitan a las gestantes un formulario para conocer sus gustos y preferencias, de modo que el alumnado pueda preparar previamente los diseños. También se solicita el consentimiento para la toma de imágenes, ya que el día del taller se realiza una relatoría fotográfica del proceso por parte del propio alumnado. Previamente, los estudiantes se presentan a las futuras madres, de manera que el día de la actividad ya conocen a la persona que realizará el diseño. Todo ello contribuye a generar un ambiente cercano, creativo y muy enriquecedor, convirtiendo la experiencia en algo especialmente bonito y gratificante tanto para las gestantes como para el alumnado.