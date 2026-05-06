Los sindicatos elevan la presión al Consell ante la huelga de profesores: "Si quieren se desbloquea mañana"

Los sindicatos de profesores STEPV, CCOO, UGT y CSIF han elevado la presión sobre la Generalitat valenciana para intentar evitar la huelga indefinida en la educación valenciana no universitaria, prevista a partir del próximo lunes 11 de mayo si no se alcanza un acuerdo de última hora. Las organizaciones convocantes reclaman al Consell una negociación real y una “propuesta real sobre la mesa” que permita desbloquear el conflicto.

Representantes de las cuatro centrales sindicales han participado este miércoles en una concentración ante el Palau de la Generalitat, donde han insistido en su petición de que el president, Juanfran Pérez Llorca, los reciba y “medie en este conflicto”. “Si el president Llorca y la consellera Ortí quisieran, esto se desbloquearía en un día”, han defendido.

Concentración ante el Palau para exigir negociación

Durante la protesta, los asistentes han coreado lemas como “Pérez Llorca, volem negociar” y “No a les retallades en educació”, con los que han reclamado al Consell que actúe antes del inicio del paro.

La secretaria general de Educación de CCOO, Xelo Valls, ha lamentado que los sindicatos no hayan recibido respuesta a la solicitud de entrevista planteada al jefe del Consell. Por ello, ha instado a Pérez Llorca a “poner orden en su gobierno” para que no haya “obstáculos técnicos” y pueda abrirse una negociación efectiva.

Entre las reivindicaciones sindicales figuran actualizar los sueldos, mejorar las plantillas, bajar las ratios, reducir la burocracia y disponer de instalaciones escolares dignas.

La huelga sigue convocada para el 11 de mayo

Los sindicatos sostienen que la posibilidad de alcanzar un acuerdo continúa abierta. Este miércoles está prevista una cita en el Tribunal de Arbitraje Laboral para abordar los servicios mínimos, después de que las organizaciones hayan rechazado la propuesta de la administración que contempla la obligatoriedad de que todos los profesores de 2º de Bachillerato acudan a la evaluación.

Además, este jueves se ha programado una Mesa Sectorial que, en principio, abordará la burocracia. Sin embargo, las organizaciones convocantes ven esta reunión como una oportunidad para sentar las bases de una negociación más amplia y encauzar la crisis antes del inicio de la huelga.

STEPV pide negociar todo el paquete de medidas

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha remarcado que la reunión de este jueves no debe limitarse a la burocracia. “Mañana hay una oportunidad en una mesa en la que no solo queremos hablar de burocracia, sino negociar las medidas que le hemos propuesto y que, además, la consellera de Educación, Carmen Ortí, dice que tiene cuantificadas”, ha señalado.

Candela ha defendido que la Conselleria debe acudir con “una oferta, con un papel, con una serie de propuestas” para que los sindicatos puedan estudiarlas y avanzar hacia un acuerdo. “Eso lo podemos hacer esta misma semana”, ha afirmado.

El representante de STEPV ha advertido de que, si no hay avances, “la huelga del día 11 está ahí y continuará estando” porque, a su juicio, no existe voluntad por parte de la consellera ni del president de intervenir en “un conflicto muy serio”.

Críticas a la “excusa” de la infrafinanciación

Candela también ha criticado que el Consell utilice la infrafinanciación autonómica como “excusa” para no abordar una subida salarial. Según ha argumentado, con esa misma situación “se han hecho muchas cosas en anteriores gobiernos”, como incrementar plantillas, incorporar aulas de 2 años o afrontar la pandemia.

En cambio, ha acusado al actual gobierno de estar “desmantelando los servicios públicos en general, no solo la educación”. En este sentido, ha asegurado que la situación está unificando a sindicatos de distintos sectores frente a unas políticas que, según ha denunciado, van contra los servicios públicos.

Los sindicatos niegan que sea una huelga política

Ante las acusaciones de que se trata de una huelga “política”, Candela ha recordado que STEPV también convocó movilizaciones durante el gobierno del Botànic. Ha citado el paro del 6 de septiembre de 2017 en el sector de las escuelas oficiales de idiomas y una huelga general en 2018 que finalmente no se concretó porque la Conselleria de aquel momento “reaccionó”.

“No es una huelga política, es una huelga porque se están desmantelando los servicios públicos y estamos hartos y cansados”, ha afirmado.

UGT denuncia una pérdida de poder adquisitivo del profesorado

En la misma línea, el delegado sindical de UGT Ensenyament, Kilian Cuerda, ha insistido en que el conflicto podría resolverse rápidamente si hubiera voluntad por parte del Consell. “Si el president Llorca y la consellera Ortí quisieran, esto se desbloquearía en un día”, ha reiterado.

Cuerda ha subrayado que las reivindicaciones sindicales son amplias y “no es solo el salario”. No obstante, ha llamado la atención sobre la situación retributiva del profesorado valenciano, cuya parte autonómica del salario permanece congelada desde 2007. Según ha indicado, esta situación supone una pérdida de poder adquisitivo de entre 4.000 y 6.000 euros al año.

El representante de UGT ha defendido que para negociar debe existir primero una conversación “real y honesta”. “No puedes llegar a reuniones y aparecer sin propuestas. Es una falta de respeto absoluta”, ha reprochado.

CSIF plantea una subida salarial de 300 euros

Desde CSIF, su presidente autonómico, José Seco, ha señalado que su sindicato “fue el primero que planteó una cuantía económica para comenzar a hablar”. En concreto, la central propone un incremento salarial de 300 euros, al considerar que los docentes de la Comunitat Valenciana están entre los “peores pagados de toda España”.

Seco ha explicado que CSIF ya ha trasladado sus propuestas a la Conselleria, entre ellas esa subida salarial, permisos para que los docentes puedan acompañar a sus hijos cuando estén enfermos y medidas vinculadas a la inclusión educativa, con el objetivo de que los centros puedan atender adecuadamente al alumnado que lo necesita.

“Nosotros las propuestas las tenemos, las hemos sintetizado y fueron enviadas a la Conselleria”, ha indicado. A su juicio, hablar de negociación sin una propuesta económica y sin medidas determinadas supone “dilatar” el proceso de forma incorrecta.

Cuenta atrás para evitar el paro en las aulas

A pocos días del inicio previsto de la huelga indefinida en la educación valenciana no universitaria, los sindicatos mantienen la convocatoria y reclaman a la Generalitat un gesto concreto. STEPV, CCOO, UGT y CSIF coinciden en que el conflicto todavía puede reconducirse si el Consell presenta una propuesta formal y acepta negociar el conjunto de reivindicaciones planteadas.

La Mesa Sectorial de este jueves se perfila así como una cita clave para comprobar si existe margen de acuerdo antes del lunes 11 de mayo, fecha marcada para el arranque de un paro que afectaría a la enseñanza no universitaria valenciana.