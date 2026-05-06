Los trabajadores de bp irán a la huelga el 27 de mayo para exigir la jubilación anticipada

Nueva convocatoria de huelga en Castellón. A las protestas de las educadoras de las guarderías, que tendrán lugar este jueves, y a la huelga indefinida de los docentes de la educación pública, que arrancará el 11 de mayo, se une ahora otra convocatoria que también tendrá un fuerte impacto en Castellón: el parón de los trabajadores del sector del refino.

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha anunciado la convocatoria de huelga en el refino para el próximo 27 de mayo, tras el resultado de las votaciones celebradas el martes en asambleas de afiliados del sindicato en los distintos centros industriales, donde la propuesta ha sido respaldada con un 96,7% de votos a favor. A través de esta protesta, los profesionales quieren exigir al Gobierno que se reconozca el coeficiente reductor de la jubilación para los trabajadores del sector. Se trata de una iniciativa del STR que arrancó en 2022 y que, después de una campaña de concienciación y adhesiones de diferentes instituciones políticas y sociales, depende de la voluntad política del Gobierno para que se materialice.

“Estamos ante un mandato claro de los trabajadores. Después de años de diálogo, de informes técnicos y de respaldo institucional, es el momento de actuar”, han asegurado desde un sindicato que es mayoritario en el sector del refino en España.

Más de 20.000 trabajadores en todo el país

La convocatoria de huelga tendrá un alcance estatal y afectará al conjunto de centros industriales del sector del refino en España, con más de 20.000 trabajadores y trabajadoras llamados a secundarla. En Castellón la cifra ronda los 500. En la actualidad existen diez complejos en funcionamiento: A Coruña, Cartagena, Muskiz (Bilbao), Puertollano y Tarragona, operados por Repsol; Castellón, gestionado por bp; Santa Cruz de Tenerife, La Rábida (Huelva) y San Roque (Cádiz), de Moeve; y Asesa en Tarragona.

El STR advierte asimismo de que, si no hay avances, la huelga podría tener impacto en el suministro. "No podemos garantizar el suministro de gasolinas, diésel y querosenos. La responsabilidad recaerá en la AICE (Asociación de la Industria del Combustible de España) y en las empresas que la integran", insisten.

La convocatoria se produce, además, en un contexto de alta demanda de combustibles y tensión en los mercados energéticos, donde el refino es clave para garantizar el abastecimiento. En este escenario, una movilización de carácter estatal podría afectar a la cadena de suministro si se prolonga en el tiempo.