Tráfico hoy en Castellón: Obras que complican la circulación en varias carreteras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) reporta diversos incidentes de tráfico en varios puntos de la red vial de Castellón, con información actualizada a las 9:30 horas.

Incidencias activas en Castellón (en carretera)

AP-7

Peñíscola (km 365-366) : Obra, sentido decreciente . Carril izquierdo cortado.

: Obra, sentido . Carril izquierdo cortado. Alquerías del Niño Perdido (km 443-444): Obra, sentido decreciente. Carril izquierdo cortado.

N-340

Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

CV-188

L'Alcora - Onda (km 2) : Obras, sentido creciente . Arcén derecho cortado por obras.

: Obras, sentido . Arcén derecho cortado por obras. L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.

CV-124

Forcall - Cintorres (km 4-13): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

CV-15

Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62) : Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido.

: Obras, sentido Carril único doble sentido. Albocàsser - Ares del Maestrat (km 28-31): Obras, sentido creciente. Carril derecho e izquierdo cortado por obras.

CV-10

Sant Mateu (km 81): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

CV-132

Sant Mateu - Xert (km 4-13): Obras, sentido creciente. Carril derecho e izquierdo cortado por obras.

Provincia de Valencia

La circulación en la provincia de València presenta este miércoles una situación complicada en varios de los principales accesos a la capital, con retenciones en vías como la A-7, V-30, V-31, A-3, V-21, CV-35 y CV-36, según la información de incidencias de la Dirección General de Tráfico.

Los problemas más destacados se concentran en los corredores de entrada a València. En la V-31 se registran retenciones entre Silla y Massanassa, así como entre Alfafar y Horno de Alcedo, en sentido València. También hay tráfico lento en la V-30, especialmente en los tramos de Paterna a Quart de Poblet y de Quart de Poblet al Barrio de la Luz, en sentido puerto.

El accidente más reciente se localiza en Xirivella, donde un accidente provoca un obstáculo fijo en la CV-403.

La A-7 presenta congestión entre Museros y El Baró, en dirección Alicante, mientras que la A-3 acumula demoras en varios puntos de entrada a la ciudad. También se notifican retenciones en la V-21, entre Alboraya y València, y en la CV-35, en los accesos desde el área metropolitana.

Además de las retenciones, la DGT informa de distintos obstáculos y restricciones puntuales en carreteras como la A-3, CV-403, CV-36, A-35, CV-60 y A-23. Entre los avisos más relevantes figuran incidencias en la A-3 a la altura de Siete Aguas, con afectación a carriles y arcén, y un obstáculo por accidente en la CV-403, en Xirivella.

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Según la información de la DGT, la incidencia más actual se registró a las 05:07 horas de este miércoles en la CV-403, a la altura de Xirivella, en el kilómetro 1,85 y en sentido decreciente de la circulación. El aviso figura como obstáculo fijo por accidente, por lo que se recomienda precaución a los conductores que circulen por la zona. Informa: J.Roch