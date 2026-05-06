Vinaròs y la Medicina Familiar de Castellón se le resisten a los MIR

Las plazas del departamento de salud de Vinaròs y las de Medicina de Familia de la provincia de Castellón se les resisten a los médico interno residentes (MIR). Por el momento, el Hospital General de Castellón y el Consorcio Hospitalario Provincial copan las adjudicaciones de plazas de las especialidades en la provincia de Castellón.

En la jornada de este miércoles se ha adjudicado una segunda plaza de Oftalmología en el Hospital General de Castellón con el nº de orden 1.723, que se suma a la de dicha especialidad pero en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, adjudicada el día anterior con el nº 1.250.

Sin embargo, por el momento ninguna de las 36 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria han sido adjudicadas en Castellón como tampoco en el Hospital Comarcal de Vinaròs.

Las especialidades de Dermatología y Cardiología han sido las dos primeras en ser adjudicadas en la provincia de Castellón dentro de la convocatoria MIR 2026. Las plazas se asignaron este lunes con los números de orden 278 y 426, respectivamente, confirmando el atractivo de dos áreas médicas que vuelven a situarse entre las más demandadas por los futuros residentes.

Pediatría y Oncología

En el segundo día de adjudicaciones se inició a nivel nacional la asignación de plazas en el Ministerio de Sanidad a partir del número de orden 701. En ese contexto, la plaza de Medicina Intensiva del Hospital General de Castellón, con el número 744, se adjudicó cuando pasaba menos de un minuto y medio de las 10.00 horas. Unos minutos después se cubrió también la plaza de la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría, igualmente en el Hospital General de Castellón, con el número 765.

Las siguientes adjudicaciones en la provincia correspondieron a Oncología Médica del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, con el número 1.009, y a Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital General de Castellón, con el número 1.060.

Posteriormente, también se adjudicaron las plazas de Anestesiología y Reanimación, con el número 1.236 en el General, y Oftalmología en el Hospital Provincial, con el número 1.250.