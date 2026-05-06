Vuelve Motorocasión Castellón: una docena de empresas sacarán a la venta 800 coches

Motorocasión Castellón regresa un año más a la capital de La Plana. La Feria Provincial del Automóvil celebrará una nueva edición del 4 al 7 de junio con una de las mayores y más completas ofertas comerciales hasta la fecha. Además, conmemorará el trigésimo aniversario de la celebración del certamen que arrancó en 1996.

La gran cita provincial del sector del automóvil cerró el día 30 de abril su plazo de inscripción con más de una docena de empresas expositoras registradas y el lleno absoluto de la superficie expositiva disponible en el Recinto de Ferias y Mercados de Castellón. Todas ellas ofrecerán al público castellonense una variada oferta compuesta por modelos de todos los tamaños, motorizaciones y categorías del mercado. Este escaparate incluirá vehículos procedentes de los servicios de ocasión de los concesionarios oficiales y de las firmas de compra/venta participantes, además de unidades cien por cien nuevas que destaquen especialmente por su carácter de oportunidad.

"Un año más, Motorocasión Castellón podrá ofrecer la oferta más completa posible gracias al esfuerzo que todos los expositores van a realizar", ha expresado el director de Motorocasión Castellón, Fernando Lobón. "Ese esfuerzo permitirá ofrecer a los visitantes propuestas muy variadas en precios y tipologías, en una exposición que superará las 800 unidades puestas a la venta", ha añadido.

Desde su nacimiento en 1996, la Feria Provincial del Automóvil se ha convertido en una de las citas comerciales de referencia en la provincia, registrando cada año cifras de volumen de negocio muy importantes que la consolidan como un evento de gran relevancia y potencial económico para Castellón.

Amplio horario

Motorocasión Castellón abrirá sus puertas el jueves 4 de junio y finalizará el domingo 7. Durante las tres primeras jornadas el certamen mantendrá su habitual horario partido de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro a nueve de la noche. Por su parte, el domingo, la feria cerrará a las 14 horas y por tanto, no estará abierta por la tarde. La entrada conservará su precio de dos euros, tendrá formato de pase permanente, será válida para entrar tantas veces como se necesite durante los cuatro días del certamen e incluirá aparcamiento gratuito y su importe se devolverá, como ya es tradicional, si se compra un coche.

En los próximos días se anunciarán las empresas que han confirmado su participación en esta vigesimotercera edición de la Feria Provincial del Automóvil, así como las marcas a las que representan.

Motorocasión Castellón está organizado por Action Car Events y cuenta con la colaboración habitual de Astrauto, la Asociación de Talleres Reparadores y otros de Castellón, y el patrocinio del Ayuntamento de Castelló.