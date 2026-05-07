Alerta por tormenta: La previsión del tiempo marca el fin de semana de comuniones en Castellón

Castellón entra en una fase de tiempo inestable que puede condicionar los próximos días y, especialmente, un fin de semana marcado por celebraciones familiares como las comuniones. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para este jueves 7 de mayo un escenario de nubosidad en aumento y probabilidad de chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta, a partir del mediodía en la provincia de Castellón.

La previsión para Castellón apunta a un cielo nuboso que irá aumentando a cubierto durante la jornada. Las precipitaciones serán más probables desde las horas centrales del día, aunque Aemet matiza que podrían ser menos frecuentes en el norte provincial. Lo peor para este jueves se espera en el litoral sur de Valencia y en el norte e interior de Alicante, donde se ha decretado aviso naranja por precipitaciones que pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora. En Castellón, el aviso es amarillo en el interior sur y el litoral sur de la provincia, con una previsión de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12.00 y las 21.59 horas.

Además, las tormentas previstas en esas zonas pueden ir localmente acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Por ello, los servicios de emergencias recomiendan informarse del nivel de riesgo, comprobar si se vive en una zona inundable y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua o el viento.

Una tregua este viernes

La evolución de los próximos días deja una fotografía cambiante. Para este viernes 8 de mayo, la predicción para Castellón mejora de forma provisional: cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos en el interior por la tarde, temperaturas con cambios ligeros y viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a sureste al mediodía. Es decir, una jornada aparentemente más tranquila, aunque dentro de un patrón todavía inestable en la Comunitat.

La mayor incógnita para quienes tienen planes al aire libre durante el fin de semana llega el sábado 9. Aemet prevé para el conjunto de la Comunitat Valenciana cielo nuboso y chubascos generalizados, localmente fuertes y acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas bajarán en Valencia y el norte de Alicante y se mantendrán con cambios ligeros en el resto.

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Este pronóstico convierte el sábado en la jornada más delicada para comuniones, bodas, desplazamientos y celebraciones previstas al aire libre, pues la previsión de Aemet apunta a precipitaciones generalizadas en la Comunitat, incluyendo la provincia de Castellón. De cara al domingo 10 de mayo, eso sí, la previsión vuelve a suavizarse: cielo con intervalos nubosos, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso localmente notable.

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