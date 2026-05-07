Caída de Vodafone en Castellón: problemas de internet afectan también a clientes de Lowi y Finetwork

Clientes de Vodafone en Castellón y Valencia han registrado este miércoles problemas de conexión a internet debido a una incidencia en el servicio de fibra óptica. La avería también ha afectado a usuarios de Lowi y Finetwork, operadores que utilizan la infraestructura de la compañía.

Las incidencias se han concentrado en distintas zonas de la Comunitat Valenciana y han impedido a numerosos clientes navegar con normalidad desde sus hogares o lugares de trabajo.

Según ha explicado Vodafone a través de sus redes sociales, el problema está relacionado con un doble corte de fibra y los técnicos ya trabajan para recuperar el servicio lo antes posible.

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“Sentimos los inconvenientes ocasionados. Tenemos una incidencia detectada en la zona y nuestros compañeros ya están trabajando en ella para poder solventarla lo antes posible”, ha señalado la operadora en su cuenta oficial de X.