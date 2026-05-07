El candidato a rector Jesús Lancis se reúne con el Consell de l'Estudiantat de la UJI: vivienda, becas y metodología docente, en agenda

El candidato a rector de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, ha mantenido esta semana un encuentro con el Consell de l’Estudiantat en la Casa de l’Estudiantat, dentro de la ronda de reuniones que está desarrollando con los distintos colectivos de la comunidad universitaria.

Durante la reunión, Lancis ha compartido las principales líneas de su programa dirigidas al estudiantado y ha abierto un espacio de escucha activa para recoger las aportaciones de sus representantes. Los miembros del Consell han puesto el foco en cuestiones prioritarias como la adaptación del campus a la diversidad, el acceso a la vivienda, el refuerzo de las ayudas a comedor o la necesidad de actualizar determinadas metodologías docentes. Asimismo, han trasladado demandas más específicas, como la revisión de las pruebas ECOE del grado en Medicina.

Becas, vivienda y metodología docente

En este contexto, el candidato ha subrayado que su programa incorpora medidas orientadas a mejorar de manera estructural la experiencia universitaria del alumnado, con especial atención a la igualdad de oportunidades, el bienestar y la calidad de la docencia. Entre ellas, destaca la creación de un observatorio de becas y ayudas, el impulso de iniciativas vinculadas a la vivienda estudiantil y la evolución hacia modelos docentes más innovadores, participativos y adaptados a la realidad del estudiantado.

La reunión de Jesús Lancis con representantes del Consell de l'Estudiantat / CT

Espacios de diálogo

Jesús Lancis ha agradecido la implicación del Consell de l’Estudiantat y la calidad de las aportaciones realizadas durante el encuentro, poniendo en valor la importancia de estos espacios de diálogo para construir una universidad más conectada con las necesidades reales del alumnado. Asimismo, ha incidido en la necesidad de que el estudiantado participe activamente en la vida universitaria y en los procesos de toma de decisiones en aquellos ámbitos en los que está directamente implicado.

Han asistido a la reunión, en representación del Consell de l’Estudiantat: Mohamed Al Howaidi, presidente del CEUJI; Alex López, tesorero del CEUJI y coordiandor del grado de matemáticas computacionales; Dhirar Abdelkader Bahloul, vicepresidente del CEUJI y coordinador del grado de informática; Otman El Hakmoui, vocal del de la Junta Permanente del CEUJI y claustral, y Joan Cerezuela, coordiandor del grado de Medicina.

Jesús Lancis, con el Consell de l'Estudiantat. / UJI

Este encuentro se enmarca en la agenda de trabajo que el candidato está desarrollando con los diferentes colectivos universitarios, con el objetivo de construir un proyecto compartido basado en la escucha, el diálogo y la corresponsabilidad.