"Cuando paras, nos movemos contra el cáncer": la iniciativa que une a Castellón por una causa vital

La provincia de Castellón ha apoyado un año más la tradicional cuestación este jueves con una jornada en la que la delegación provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha movilizado cerca de 150 voluntarios y voluntarias, incluyendo casi medio centenar de escolares.

Han estado presentes tanto en la calle como en 12 mesas petitorias distribuidas por distintos puntos de la ciudad de Castelló, a las que se sumarán otras dos mesas en el distrito marítimo durante este viernes.

Además, en esta ocasión, además de los centros educativos de la capital, como el Agora Lledó International School, Ramiro Izquierdo, Lope de Vega o Isabel Ferrer, se han sumado La Salle de l'Alcora y el IES Maestrat de Sant Mateu.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha participado en esta iniciativa solidaria. / Diputación de Castellón

Así, la plaza Mayor de Castelló ha acogido un acto simbólico en el que han participado autoridades, socios, pacientes y sociedad en general. Una lectura coral de todos los servicios ha servido para formar un panel que recordará todo lo que la asociación promueve.

Figuras destacadas

La iniciativa de la cuestación, que ha llevado por lema Cuando paras, nos movemos contra el cáncer, tiene como objetivo implicar a toda la sociedad en la lucha contra el cáncer. En este acto, entre otras figuras, han participado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; la presidenta de la AECC en Castellón, Maira Barrieras; y la gerente de la asociación y Premio Olimpia 2025, Salomé Esteller.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, también ha respaldado a la cuestación de la AECC. / Toni Losas

Barrachina ha destacado que "desde la Diputación de Castellón mostramos nuestro compromiso absoluto por no solo hoy, sino durante todo el año, trabajar y colaborar con la AECC para mejorar la atención de los pacientes y familiares de una enfermedad en la que la prevención y la investigación es crucial”.

"Cada gesto cuenta"

Por su parte, Carrasco ha destacado que “cada gesto cuenta. Cada ayuda, por pequeña que parezca, es importante. Porque con cada donativo contribuimos a seguir investigando, a encontrar mejores tratamientos, a avanzar hacia nuevas soluciones y, sobre todo, a mejorar la vida de las personas que más lo necesitan”.

Carrasco también ha subrayado el valor humano de esta cuestación, señalando que “lo que hoy se recoge en estas huchas no es solo dinero. Es esperanza. Es apoyo. Es acompañamiento. Es decirle a una persona que está pasando por un momento difícil: no estás sola, estamos contigo”.