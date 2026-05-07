Castellón gana más de 13.000 habitantes en el último año gracias a la población extranjera
Los datos del INE a 1 de abril de 2026 reflejan un aumento de 13.814 habitantes en la provincia de Castellón en el último año
La provincia de Castellón ha ganado más de 13.000 habitantes en el último año gracias a la población extranjera. Este jueves el Instituto Nacional de Estadística ha publicado datos actualizados a 1 de abril de 2026 de la población residente, que en Castellón alcanza 644.199, cuando un año atrás era 630.385.
Una tendencia al alza
Solo en tres meses, entre el 1 de enero y el 1 de abril del 2026, la población de la provincia de Castellón se ha incrementado en 3.271 personas.
Población extranjera
La población extranjera ha experimentado mayor crecimiento en el último año si se compara con la española. En concreto, la española ha crecido en 4.327 personas, un 0,85%, mientras que la extranjera se ha incrementado en 9.487, es decir, un 7,83%.
Si se compara con el 1 de enero del 2025, la población extranjera ha crecido en 11.766 personas, mientras que la española lo ha hecho en 4.813. Hay que recordar que el Gobierno de España tiene en marcha un proceso de regularización extraordinaria en 2026 para más de 500.000 inmigrantes, permitiendo obtener permiso de residencia y trabajo si demuestran su llegada antes del 31 de diciembre de 2025 y una residencia continua de al menos 5 meses. El plazo de solicitudes está abierto hasta el 30 de junio de 2026, gestionándose principalmente de forma telemática.
Una tendencia alcista desde 2021
No obstante, la tendencia alcista se viene advirtiendo desde después de la crisis del covid. Así a 1 de enero del 2021 Castellón contaba con 587.632 habitantes. Esto supone que en cinco años se ha incrementado en 56.567 personas.
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