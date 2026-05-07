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Castellón, sede del congreso nacional de enfermería y vacunas

El VII Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) se celebra en la ciudad de Castellón, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I. Durante estos días, Castellón se convierte en punto de encuentro para la enfermería interesada en la inmunización, ofreciendo un espacio de intercambio científico, reflexión colectiva y aprendizaje compartido que refuerza el papel de nuestra profesión en la protección y promoción de la salud pública. Bajo el lema “Formando Líderes en Inmunización: Universidad y Enfermería al Servicio de la Salud Pública”, este congreso pone el foco en la formación universitaria, el liderazgo enfermero y la transferencia del conocimiento como elementos clave para afrontar los retos actuales y futuros en vacunación e inmunización, desde una perspectiva científica, ética y social.