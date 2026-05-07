Las cinco mejores rutas para hacer en familia en Castellón

El contacto con la naturaleza es una de las mejores maneras de disfrutar de un día en familia, y la provincia de Castellón ofrece un sinfín de rutas perfectas para compartir momentos al aire libre. Aquí te dejamos cinco rutas que te sorprenderán por su belleza y accesibilidad.

1. Vía Verde del Mar (Benicàssim - Orpesa)

La Vía Verde del Mar es una ruta ideal para familias con niños pequeños. A lo largo de 6 kilómetros, recorrerás un antiguo trayecto ferroviario que conecta Benicàssim con Orpesa. El trayecto es fácil y plano, con vistas al mar y al entorno natural. Es perfecta para recorrer en bicicleta o a pie, disfrutando del paisaje y la brisa marina.

Imagen de la vía verde entre Benicàssim y Orpesa. / MEDITERRÁNEO

2. Penyagolosa desde el Barranco de La Pregunta

Si buscas algo un poco más desafiante, la ruta desde el Barranc de la Pregunta te lleva por el corazón de la Sierra, en el Penyagolosa. A través de un recorrido de dificultad fácil, las familias aventureras podrán disfrutar de un paisaje impresionante, donde los pequeños podrán aprender sobre la flora y fauna local. La belleza de los barrancos y las montañas hace que esta sea una experiencia única. Hay que tener en cuenta que para los niños más pequeños se puede hacer un poco duro el último tramo de la ruta.

Barranco de la Pregunta / Wikiloc - Matteo Zanelli

3. Itinerario circular de Les Santes, en el Desert de les Palmes

El itinerario circular de Les Santes, ubicada en el corazón del Desert de les Palmes, esta ruta es ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza. Con una dificultad baja, se trata de una caminata fácil circular que empieza en la población de Cabanes. Durante el recorrido, disfrutarás de vistas panorámicas y la posibilidad de observar la fauna y vegetación autóctona.

Imagen del Parque Natural del Desert de les Palmes. / TURISME COMUNITAT VALENCIANA

4. Ruta els Estanys, en Almenara

Esta ruta es perfecta para los amantes de las aves y los espacios naturales. El recorrido por la Ruta Els Estanys, en Almenara, permite a las familias explorar una zona de humedales y observar una rica diversidad de especies. Es una ruta fácil de hacer, ideal para pequeños exploradores que disfrutan de la observación de la naturaleza.

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Els Estanys d’Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

5. Ruta de l’Arquet, en la Serra d'Espadà

Ubicada en la Serra d'Espadà, esta ruta circular es una excelente opción para disfrutar de un día de campo en familia. Con una duración de unas 3 horas, el sendero lleva a los caminantes a través de paisajes de montañas y pinares. Al final del recorrido, podrás disfrutar de unas vistas impresionantes, ideales para hacer una parada y descansar antes de regresar.