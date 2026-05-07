Les Corts aprueban la propuesta de Compromís para defender a la cerámica ante el acuerdo UE-India

Compromís ha logrado la aprobación en Les Corts Valencianes de su proposición no de ley (PNL) para defender al sector cerámico, eje de la economía de Castellón frente a los riesgos derivados del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India.

La iniciativa, que ha salido adelante con el voto favorable de la coalición y la abstención del resto de grupos parlamentarios, reclama mecanismos de salvaguarda automáticos, estudios de impacto previos y medidas específicas de apoyo para proteger a la industria cerámica valenciana frente a una competencia “claramente desequilibrada”.

Salvaguardas automáticas

El diputado de Compromís en Les Corts y protavoz de Industria de los valencianistas, Vicent Granel, ha explicado que “la propuesta aprobada reclama salvaguardas automáticas ante posibles daños al sector, mecanismos de protección comercial, estudios de impacto previos y más apoyo a la competitividad de la cerámica valenciana”.

El diputado ha insistido en que “hablamos de un sector estratégico que necesita competir en igualdad de condiciones. No estamos en contra del comercio internacional, pero sí del comercio injusto”. Durante el debate parlamentario, Granel ha advertido de que el acuerdo UE-India podría agravar el desequilibrio competitivo del sector cerámico valenciano, ya que mientras las empresas europeas continúan afrontando elevados aranceles para exportar a la India, la cerámica india podría entrar al mercado europeo con importantes reducciones arancelarias.

La propuesta aprobada insta al Consell a trasladar al Gobierno de España y a la Comisión Europea la necesidad de implantar mecanismos de protección automática ante incrementos de importaciones, caídas de precios o pérdidas de cuota de mercado del sector cerámico. También reclama la posibilidad de activar cuotas de importación o incluso excluir los productos cerámicos del acuerdo si se confirma un deterioro significativo del sector.

Reforzar la competitividad

Además, la iniciativa incorpora medidas autonómicas para reforzar la competitividad del clúster cerámico, con acciones en innovación, digitalización, eficiencia energética y descarbonización, así como un plan específico de promoción comercial y el impulso del marcado visible de origen de los productos cerámicos.

Granel ha remarcado que “con la aprobación de la propuesta de Compromís, ahora el Consell sí tendrá que ponerse a trabajar con el sector cerámico y responder a las exigencias para apoyar la promoción internacional, la innovación y la transparencia con el marcado origen de los productos importados”.