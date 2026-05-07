Los docentes rechazan el alza salarial de 75 € mensual y mantienen la huelga

Los sindicatos docentes continúan adelante con la huelga después de que la Conselleria de Educación les haya ofrecido una subida salarial de 75 euros mensuales brutos al mes en tres años a partir del 1 de enero del 2027, cifra que consideran «irrisoria». Así lo aseguraron los representantes del profesorado tras reunirse este jueves con la consellera de Educación, Carmen Ortí.

La propuesta retributiva planteada por Conselleria supone «una mejora salarial de 1.050 euros al año, que situará a los docentes valencianos por encima de la media nacional», según defendió Conselleria. En cambio todos los sindicatos de la Mesa Sectorial tildaron la propuesta de claramente insuficiente, ya que no se acerca ni mínimamente a la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, cifrada en el 20%. El coordinador de la acción sindical del STEPV, Marc Candela, señaló que la propuesta de alza retributiva que plantea su sindicato es de unos 500 euros.

Compromiso firme

Los sindicatos, reunidos en mesa sectorial este jueves con la consellera de Educación. / GVA

En cambio, la consellera apuntó al deseo de reconocer el compromiso firme con el profesorado a través de una mejora retributiva «real» y señaló que la mejora tendrá un alcance especialmente significativo para la mayoría de la plantilla docente, ya que el 70% se encuentra en el tramo de edad de entre 42 y 45 años, el que concentra los niveles retributivos más elevados.

La consellera recalcó que también se había incorporado a la negociación «absolutamente todos los temas que los sindicatos han propuesto», incluido las infraestructuras y una mesa específica para hablar de FP, además de las retribuciones. También anunció la puesta en marcha del Plan Simplifica Educa, para reducir la burocracia, que entrará en vigor en el curso 2026/27 con medidas como el proyecto Edén para centralizar todos los datos personales y profesionales del docente en un único expediente electrónico. Asimismo, anunció que se está elaborando un plan para tipificar las necesidades de los diferentes centros educativos en materia de climatización. Dicho plan incluirá una calendarización de actuaciones.

Servicios mínimos, línea roja

La consellera subrayó que la negociación estaba supeditada a que los sindicatos aceptaran el cumplimiento de los servicios mínimos, es decir, la obligatoriedad de los profesores de 2º de Bachillerato de acudir a la evaluación final. «Debe aceptarse el compromiso de que nuestro alumnado tenga una evaluación objetiva en condiciones de calidad y segura. Que se cumplan los servicios mínimos», aseguró Ortí.

Chantaje

Candela consideró, «nos están de alguna manera amenazando». Esto lleva a que «el lunes comenzará la huelga indefinida sí o sí», señaló Candela. El comité de huelga ha convocado una asamblea este viernes por la tarde, animando al profesorado para que participe masivamente en el paro. Desde CCOO, Xelo Valls lamentó: «Entrábamos con mucha cautela y salimos con decepción e indignación porque lo que nos han ofrecido apelando a una responsabilidad como chantaje en los servicios mínimos, es una propuesta retributiva irrisoria». El presidente de CSIF Educación Comunitat, José Seco, consideró «poco ambiciosa» el alza salarial propuesta, porque no solventa el problema de que el profesorado valenciano sea el «peor pagado de toda España». Javier González Zurita, de UGT, a su vez señaló que la reunión de ayer era «el último cartucho», por lo que «vamos a tener que elevar la movilización». Los sindicatos STEPV, UGT y CCOO abandonaron la mesa antes de finalizar la negociación.

El lunes empieza la huelga

La huelga indefinida convocada por los sindicatos dará comienzo el lunes 11. Reivindican reducir las ratios, la burocracia, la mejora de las infraestrucuras y la climatización de los centros. También defienden la recuperación de los recortes de plantillas para atender más individualmente al alumnado, la mejora de la enseñanza en valenciano y también la mejora retributiva para compensar la pérdida de los últimos años. En definitiva condiciones dignas para poder proporcionar al alumnado una educación de calidad.

Viajes de fin de curso y graduaciones

La huelga de profesorado podría implicar la paralización de actividades que se consideran extraescolares, lo que abre la posibilidad de cancelar viajes de fin de curso o actos de graduación.

Debate en Corts

Posteriormente, ya en Les Corts, la consellera Ortí insistió en que el Consell «entiende perfectamente a los profesores y comparte muchas de sus reivindicaciones», pero no se puede poner en riesgo las evaluaciones de los alumnos que se enfrentan a las PAU.

El PSPV, mientras, criticó el «fracaso» de la mesa de negociación y pidió al Consell que acepten los 3.700 millones adicionales que ofrece el Gobierno en su propuesta de financiación autonómica para cubrir los 2.400 millones de euros al año que cifró para atender las demandas sindicales.

Concentraciones en centros

Concentración de la comunidad educativa del CEIP Sebastian Elcano del Grau / Toni Losas.

El colegio Sebastián Elcano del Grau de Castelló fue escenario este jueves por la tarde de una jornada reivindicativa que reunió a profesorado, maestros y familias, a la que sumaron también personas de otros centros. En ella se abordaron las demandas de mejora que hacen a la Conselleria y también se llevó a cabo un taller de diseño de pancartas. Acciones de este tipo se desarrollaron en toda la Comunitat Valenciana.