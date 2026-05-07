Educación contrataca y remite una carta a las familias ante la huelga de profesores: las claves

La Conselleria de Educación contrataca y remite una carta a las familias después de que los sindicatos hayan decidido continuar con la huelga de profesores que se desarrollará este lunes. La carta ha llegado este jueves, tras fracasar las negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos.

Segundo de Bachillerato

La Conselleria de Educación defiende, en el escrito, que "hemos fijado como prioridad que los estudiantes de Bachillerato no se vean perjudicados en sus pruebas de acceso a la Universidad, lo que comprometería su futuro profesional". Además, defiende que han propuesto "servicios mínimos que garanticen que todo el alumnado sea evaluado y se permita la conciliación de su actividad escolar con vuestra vida familiar". "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", ha declarado.

Seis "logros de la legislatura"

Asimismo, la carta defiende acciones que han puesto en marcha durante la legislatura en términos de docencia, inversiones en infraestructuras, medios humanos. Estas medidas se concretan en:

Más profesores : Defiende que desde el inicio del curso 23/24 se han aumentado en 8.000 la cifra de profesores, hasta los 78.000. "La plantilla más numerosa de la historia".

: Defiende que desde el inicio del curso 23/24 se han aumentado en 8.000 la cifra de profesores, hasta los 78.000. "La plantilla más numerosa de la historia". Más colegios . Argumenta que solo el año pasado se ejecutaron 160 millones de euros del Plan Edificant para modernizar centros, con 8 finalizados y 10 más en construcción.

. Argumenta que solo el año pasado se ejecutaron 160 millones de euros del Plan Edificant para modernizar centros, con 8 finalizados y 10 más en construcción. Más convivencia . Conselleria destaca las medidas para mejorar la convivencia escolar, con tolerancia cero ante la violencia, defensa de la autoridad del profesor y protocolos contra el acoso que han reducido en un 60% los casos en los colegios.

. Conselleria destaca las medidas para mejorar la convivencia escolar, con tolerancia cero ante la violencia, defensa de la autoridad del profesor y protocolos contra el acoso que han reducido en un 60% los casos en los colegios. Más salud mental . 22 unidades de detección precoz, 56 psicólogos clínicos en exclusividad para los centros.

. 22 unidades de detección precoz, 56 psicólogos clínicos en exclusividad para los centros. Más inclusión . 700 docentes de apoyo y 82 nuevas unidades específicas en centros ordinarios (UECO) "para que ningún alumno se quede atrás".

. 700 docentes de apoyo y 82 nuevas unidades específicas en centros ordinarios (UECO) "para que ningún alumno se quede atrás". Menos burocracia. Conselleria asegura que ha simplificado los procesos administrativos para que los profesores tengan más tiempo para enseñar.

Defensa del diálogo

Imagen de la negociación entre la Conselleria y los sindicatos / GVA

Desde Conselleria se defiende el diálogo para llegar a acuerdos como forma de gobernar: "Estamos dispuestos a negociar de manera leal, transparente y con voluntad de acuerdo.

Línea roja

Ha establecido como línea roja la evaluación de los alumnos de 2º de Bachillerato como no negociable. Defiende que esto no es porque sean inflexibles, sino porque gobernar es proteger a quienes no pueden protegerse solos: "Los estudiantes no pueden ver dificultado su acceso a la universidad por un conflicto que no han generado", declaran.

Escucha activa

Defienden a partir de todo, que la Generalitat "seguirá siendo un gobierno que escucha, que cumple y que negocia".