Educadoras de guarderías de Castellón, en huelga: "Estamos invisibilizadas y no damos abasto. No somos un armario para guardar abrigos"

La huelga convocada este jueves en la educación infantil de 0 a 3 años ha sacado a la calle en la Comunitat y, por ende, en Castellón, el malestar de un colectivo que denuncia ratios elevadas, falta de reconocimiento docente, salarios bajos y ausencia de recursos para atender la diversidad.

En la provincia, el seguimiento es alto y en municipios como Benicàssim ha sido total en las dos escuelas infantiles de gestión indirecta, según explica Estefanía Rodríguez, educadora infantil y delegada de CCOO, que pone voz a una situación que, asegura, se arrastra desde hace años.

“Nosotras estamos invisibilizadas totalmente a los ojos de la Administración”, lamenta. La protesta, explica, nace de una reivindicación compartida por las profesionales del sector, más allá del tipo de gestión del centro. “El principal motivo al que vamos todas unidas es las ratios”, resume.

Rodríguez trabaja en una de las escuelas infantiles de Benicàssim. Allí, según detalla, el seguimiento de la huelga ha sido del 100%, aunque parte de la plantilla ha tenido que quedarse para cubrir los servicios mínimos. Entre los dos centros del municipio, de 32 trabajadoras, 24 han secundado la jornada de paro y ocho han permanecido en sus puestos al haber sido designadas para garantizar la atención asistencial. En su escuela, con diez unidades, tuvieron que quedarse cuatro personas. “Yo creo que estos servicios mínimos son abusivos”, afirma.

La educadora insiste en que el problema de fondo no es solo laboral, sino también educativo y asistencial. Denuncia que en España las ratios siguen muy por encima de las de otros países europeos y pone un ejemplo concreto: “Nosotras estamos con niños de dos años, una persona sola con 20”. A su juicio, esa realidad impide ofrecer la atención que requiere una etapa tan sensible como la de 0 a 3 años.

Además, critica que el primer ciclo de Infantil quede fuera del reconocimiento que sí tiene el resto de etapas. “No nos consideran personal docente y, como no somos personal docente, no nos dan tiempo para programar ni para evaluar, pero sin embargo sí que nos lo exigen”, explica. Esa carga, asegura, acaba trasladándose fuera del horario laboral. “Todo lo que tenemos que hacer de trabajo lo tenemos que hacer en nuestras casas, fuera del horario laboral, quitando tiempo para nuestras familias y sin, por supuesto, ser retribuido”.

A esa falta de reconocimiento se suma, según denuncia, una retribución insuficiente. “Nosotras estamos cobrando, a día de hoy en pleno año 2026, 1.200 euros”, señala. Rodríguez recuerda que muchas profesionales cuentan con un título superior, formación continua y años de experiencia, pero siguen percibiendo el salario mínimo. “Nosotras nos seguimos reciclando y formando por vocación y por el bien de la infancia”, añade.

Otro de los puntos que más preocupa a las educadoras es la falta de recursos para atender a alumnos con necesidades específicas. “No tenemos modo de atender a la diversidad en el aula”, lamenta. En su caso, explica, si en una clase de 20 niños hay un menor con trastorno del espectro autista, la atención depende de hasta dónde puedan llegar las propias trabajadoras, sin apoyos suficientes.

Rodríguez rechaza además que se siga hablando de “guarderías” como si fueran simples espacios de custodia. “No somos un armario donde guardes un abrigo”, dice. Recuerda que muchos niños entran a las nueve de la mañana y salen a las cinco de la tarde, y que durante esas ocho horas necesitan una atención constante que hoy, con las ratios actuales, no se puede garantizar en las condiciones adecuadas. “No te puedo atender porque hay tres que se han hecho pipí encima, porque se están pegando, porque a otro le han mordido... no damos abasto”, resume.

La presión, añade, no solo la soportan las profesionales, sino también los propios menores. “De 9 a 5 están viviendo un estrés emocional”, sostiene. Y asegura que muchas familias son conscientes de esa situación. “Nos apoyan porque ven que es imposible”, afirma. En su testimonio aparece con claridad una idea: la huelga no responde a una protesta puntual, sino a un cansancio acumulado en un sector que reclama ser escuchado.