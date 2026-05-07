Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo

Castellón es una provincia donde el número de empresas que se crean suele triplicar a las que se destruyen. Algo que ocurre pese a los numerosos vaivenes de la economía global. Las firmas que se ven en dificultades para cumplir con sus pagos pueden acabar en un concurso de acreedores, que en numerosos casos supone el paso previo a la liquidación.

Es el caso de una compañía castellonense relacionada con el sector de la construcción. Es Mármoles Tarragona, ubicada en Traiguera, que en mayo de 2024 entró en fase concursal, y apenas seis meses más tarde entró en fase de liquidación.

Subasta de activos en marcha

Un trámite complejo, que ahora se encuentra en el momento de la subasta de sus activos. Uno de ellos es la propia materia prima con la que trabajaba la fábrica. Este viernes concluye el proceso de puja por un lote de 1.000 toneladas de "bloques de mármol y tableros de mármol cortados en diferentes medidas", según muestra la página web de la empresa especializada International Auction Group.

El lote está valorado en unos 400.000 euros, pero el precio de salida para pujar por él se reduce a 20.000 euros, lo que supone apenas el 5% del valor total. Jordi Coso, encargado del procedimiento, detalla que este bajo precio se explica por "la necesidad de vaciar las instalaciones antes de la venta de la nave", ubicada junto a la carretera nacional 232. No solo esto. "Es un material muy pesado, lo que implica que el comprador debe tener camiones de gran tonelaje para llevárselo, y esto supone unos costes logísticos", detalla.

Calendario y condiciones de la puja

Será el 8 de mayo, a las 10.00 horas, cuando se prevé la finalización de la subasta, que se hará de forma telemática. Los interesados deben presentar un depósito de 1.000 euros para participar. Quien gane el procedimiento y se lleve estos materiales tendrá el 15 de mayo como fecha máxima para hacer el pago, mientras que la operación de recogida tiene como límite el 19 de junio, "aunque es negociable", apunta Coso.

El dinero obtenido de la venta de los activos de Mármoles Tarragona se destinará a satisfacer parte de las deudas contraídas. Según aparece en los dictámenes del juzgado de lo Mercantil de Castellón, entre los acreedores hay tres entidades financieras, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Fondo de Garantía Salarial y la Abogacía de la Generalitat Valenciana en Valencia.