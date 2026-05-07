Las escuelas infantiles urgen menos ratios, más recursos y salarios dignos en Castellón

«No se puede sostener la infancia con condiciones precarias, no se puede hablar de calidad educativa mientras las que lo hacen posible sobreviven con el SMI. No se puede seguir invisibilizando una profesión esencial. Nos quieren invisibles cuando somos imprescindibles». Son mensajes que describen el espíritu de la concentración de este jueves por la tarde en la plaza de las Aulas de Castelló, en el marco de la huelga convocada por los sindicatos y la Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 a nivel estatal contra la precarización de la profesión. En ella los y las participantes portaban pancartas en las que podían leerse «0-3 en lluita. Solucions Ja». «Dignitat pel 0-3 Alcem la Veu». «Con la vocación no se come»; «Para educar corazones necesitamos buenas condiciones» o «Dignidad». Una protesta sonora y colorida, con pitos, cazuelas, música, globos y camisetas amarillas.

Menos ratios

Y es que entre las principales demandas del sector figura la reducción de ratios para garantizar una atención más individualizada a los niños y niñas. La plataforma también reclama la incorporación de la pareja educativa en las aulas, así como recursos y estrategias efectivas para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Otra de las reivindicaciones centrales es la dignificación de la tarea profesional, con criterios comunes y un reconocimiento educativo real para quienes trabajan en esta etapa.

07/05/2026 | Plaza de las Aulas, Castellón | Concentración de trabajadoras de las escuelas infantiles durante la huelga educativa / TONI LOSAS

Servicios mínimos "abusivos"

En la provincia, el seguimiento es alto y en municipios como Benicàssim ha sido total en las dos escuelas infantiles de gestión indirecta, según explica Estefanía Rodríguez, educadora infantil y delegada de CCOO, que pone voz a una situación que, asegura, se arrastra desde hace años. Una cuestión que fue criticada por los sindicatos han sido los abusivos servicios mínimos, lo que ha dificultado el seguimiento en los centros con menos unidades. A pesar de ello en Castellón se secundó en los centros de diferentes titularidades. Y es que la protesta, explica, nace de una reivindicación compartida por las profesionales del sector, más allá del tipo de gestión del centro.