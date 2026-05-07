La leyenda de Sant Jordi hecha realidad: así es el proyecto ganador para transformar la plaza de un municipio de Castellón con cerámica

El proyecto Una rosa para Sant Jordi se ha alzado ganador de la novena edición del concurso CRU[E], la modalidad estudiantil que se desarrolla de forma paralela y complementaria al Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU), ambos impulsados por la Diputación de Castellón, y que busca fomentar entre el alumnado de arquitectura el conocimiento del uso y aplicación del material cerámico como elemento constructivo en el espacio público

“La etapa formativa es el momento idóneo para acercar las bondades de la cerámica a los futuros profesionales de la arquitectura y fomentar así su aplicación en proyectos reales”, ha destacado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, quien ha subrayado que “esta modalidad es sinónimo de futuro, porque impulsa el talento joven y refuerza un sector estratégico para nuestra provincia”.

La plaza de España del municipio de Sant Jordi ha sido el espacio escogido en esta edición para desarrollar las propuestas de remodelación en las que la cerámica ha sido el elemento constructivo principal, poniendo en valor su versatilidad y uso en el entorno urbano.

Los dos proyectos vencedores

El primer premio ha recaído en Una rosa para Sant Jordi, de Ollivia de Burgh, una propuesta inspirada en la leyenda local para concebir la plaza como un cuerpo topográfico donde el dragón duerme bajo una piel cerámica.

La plaza se concibe como un paisaje cerámico continuo con espacios de estancia que se relacionan de forma natural, mediante montículos y formas orgánicas que invitan al juego libre. Destaca por el uso de múltiples productos cerámico y en especial de una pieza cerámica tipo “escama” diseñada específicamente a escala 1:1 para revestir las formas curvas de la topografía artificial.

Visita de estudiantes a Sant Jordi / MEDITERRÁNEO

Mientras, el segundo premio ha sido para Mirar desde la plaza, del equipo formado por José Morell, Marco Kess Dijkstra y José Luis Cañas. El planteamiento central de esta propuesta consiste en integrar la plaza en los flujos peatonales del casco histórico, eliminando su compartimentación para crear un sistema abierto y continuo. Una de las decisiones más drásticas es trasladar la escultura del dragón a la Plaza Mayor para liberarla como escenario de usos ciudadanos diversos. Crea un espacio acogedor de estancia y relación controlado climáticamente. Ambos galardones cuentan con una dotación económica de 1.000 euros.

“Los dos proyectos ganadores reúnen de forma ejemplar los criterios marcados en el concurso, destacando por su calidad arquitectónica, su adecuación a los fines planteados y por integrar la cerámica como material principal, además de responder a otros aspectos clave como la utilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad”, ha resaltado el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés.

Mención honorífica

Además, el jurado ha otorgado una mención honorífica al proyecto Correfoc, del equipo formado por Javier Basterrechea Rodríquez, Adrián Fernandez Calero, Antonio Garrigós Gilabert y José Miguel Luna Iñesta.

Destaca que esta novena edición ha incorporado como novedad la integración del desarrollo de los trabajos en las propias asignaturas de las cátedras cerámicas y de proyectos de arquitectura de la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alicant y la Universitat de Barcelona.

“Con el CRU[E] miramos hacia el futuro, y el hecho de haber integrado este proyecto en la formación universitaria, es un paso más para que las nuevas generaciones incorporen la cerámica en sus trabajos y pongan en valor espacios urbanos de nuestra provincia”, ha añadido Pallarés.

La entrega de galardones del CRU[E] tendrá lugar en la misma gala en la que se darán a conocer los ganadores de la modalidad profesional, cuyo plazo de presentación de propuestas permanece abierto hasta el próximo 15 de mayo.