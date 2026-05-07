Todo sobre el nuevo 'comedor de obreros' en el puerto de Castellón: apertura, novedades y oferta gastronómica

El puerto de Castellón no solo es un polo logístico estratégico para la provincia. En su entorno también hay una oferta de restauración, ocio y servicios. Uno de los espacios más emblemáticos es el conocido como comedor de obreros del recinto, situado a escasos metros de la sede corporativa de la Autoridad Portuaria. Un lugar muy conocido, que llevaba cerrado desde finales de 2024.

Tal y como ya ha ido informando Mediterráneo en los últimos meses, el espacio, construido hace más de 85 años, está siendo objeto de unas obras de adecuación, con un coste de más de 494.147 euros, impuestos incluidos, y que suponen la mejora de las condiciones de sostenibilidad, la adaptación de los aseos y elementos para mejorar la climatización. Las obras, impulsadas desde el propio puerto, han contado con una ayuda económica de los fondos europeos Feder. Posteriormente se informó de que el consejo de administración aprobó la concesión del recinto a J. Zamora & Guindilla Gestión, S.L.

Reapertura prevista tras las obras

Uno de los responsables de esta compañía, José Romero, da los primeros detalles sobre esta esperada reapertura. Uno de ellos, la fecha en la que se podrá volver a comer en el restaurante. "Será al final de este verano", detalla. Existía el objetivo de que pudiera estar listo con el arranque de la campaña estival, pero Romero apunta que la empresa encargada de la reforma del edificio todavía está trabajando allí, dentro del plazo de tres meses marcado por la contratación. "Después tenemos que entrar nosotros, y tenemos para tres meses más, en los que haremos la decoración, que esperamos sea sorprendente, y colocar el nuevo equipamiento", desgrana Romero.

Añade que se instalará una cocina nueva de gran capacidad, un espacio de brasa y habrá una "fuerte inversión" en mobiliario, tanto en el interior como en la terraza exterior. En cuanto al día a día del renovado J. Zamora, expone que se mantendrán sus señas de identidad. "Si alguna cosa funciona, no hay que tocarla, y la persona que llevaba antes el local lo hacía muy bien", por lo que se quiere mantener este espíritu de menú a precios ajustados. "Queremos que sea para obreros, y que se coma igual de bien que de costumbre", asegura. Además, habrá una brasa y cada día habrá una propuesta de arroz.

Nueva etapa con gastronomía y actividades

En cuanto a otras actividades, Romero expone que habrá "conciertos y actividades para la parte exterior". Con todo ello, se quiere que la nueva etapa del comedor de obreros se convierta en un referente gastronómico de Castellón, que se sume al resto de la oferta del puerto y del Grau de Castelló.