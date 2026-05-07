Pensionistas de Vilafranca tejen cojines para personas con cáncer

El grupo de jubilados y pensionistas Francolí de Villafranca del Cid se ha unido al proyecto nacional Micky de Almohadas del Corazón y ha entregado al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón cerca de 40 preciosos cojines destinados a pacientes atendidas en el Hospital de Día.

Estas almohadas ayudan a aliviar molestias tras las intervenciones de cáncer de mama y aportan comodidad y apoyo en momentos difíciles. Desde el Consorcio dan gracias por la dedicación, tiempo y enorme generosidad de este grupo de personas mayores. Gestos así nos llegan al corazón.

El proyecto solidario Almohada del Corazón, consiste en que cientos de voluntarias cosan de forma altruista almohadas del corazón para entregar de forma gratuita en los hospitales a pacientes operados de cáncer de mama.

¿Cómo es la Almohada?

La almohada del corazón es un cojín ergonómico diseñado y pensando en los pacientes con cáncer de mama; especialmente para los que han sufrido una mastectomía en la que se haya tenido que extirpar los ganglios. Esta enfermedad cada vez tiene mayores índices de recuperación. Sin embargo, los pacientes en muchas ocasiones sufren de afecciones colaterales como es el linfoedema. Con la almohada prevenir y/o paliar sus efectos. Así, se pretende aliviar el sufrimiento de las enfermas operadas de cirugía mamaria. La almohada tiene forma de corazón, presenta una hendidura más pronunciada para que pueda encajar debajo del brazo del lado operado.

¿Qué beneficios tiene?

Los beneficios al utilizar esta almohada son muchos. Entre ellos

Impide que el brazo roce la herida.

Sostiene el brazo y los músculos del hombro.

Permite dormir de noche, incluso sobre el lado operado.