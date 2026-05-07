Pérez Llorca sobre la huelga: "No habrá negociación si chantajean con la Selectividad"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avisado este jueves de que "no habrá negociación" por parte de la Generalitat sobre la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana si los sindicatos docentes "chantajean" con los exámenes de acceso a la universidad.

Así lo ha señalado en la sesión de control en el pleno de Les Corts Valencianes en respuesta a la pregunta del síndic socialista, José Muñoz, quien le ha acusado de que "impone servicios mínimos que no hacen posible" la huelga indefinida anunciada por los docentes y "criminaliza a los profesores" al sostener que "solo quieren subirse el sueldo".

Dispuesto al pacto

"Estamos dispuestos a sentarnos a hablar y buscar pactos", como no hizo el Botànic en ocho años, ha afirmado el president, quien ha destacado que pone "una condición", y es que respeta al profesorado, pero también respeta el derecho de los alumnos "a que sean evaluados objetivamente" tras años de esfuerzo para poder entrar a la universidad.

Compatibilizar derechos de alumnos y huelguistas

"Si chantajean con eso no habrá negociación por parte de la Generalitat", ha advertido el president, para quien "es compatible" el derecho de huelga con el derecho del alumnado "a tener las notas que merecen y optar al acceso a la universidad", y ha avisado: "Utilizar eso como un chantaje es algo muy peligroso".