PP y Vox rechazan en Les Corts crear una comisión de investigación sobre cribados de cáncer en la Comunitat

El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado este jueves con los votos en contra del PP y Vox la propuesta del PSPV de crear una comisión de investigación en el parlamento valenciano sobre los cribados de cáncer en la Comunitat Valenciana. Los 'populares' ya avanzaron el miércoles que no la apoyarían y los de Santiago Abascal rechazaron participar en "maniobras políticas como esta" que tratan de "desviar la atención". Compromís sí que ha respaldado la iniciativa, pero sus votos no han sido suficientes para que saliera adelante.

Durante el debate de este punto, la diputada del PSPV Yaissel Sánchez denunció que la Conselleria de Sanidad "ha reconocido en informes oficiales de la Generalitat fallos en el sistema de cribados de cáncer de mama" y advirtió: "Gobernar sin datos fiables es una autentica irresponsabilidad".

En esta misma línea, momentos antes, en declaraciones a los medios en los pasillos, el síndic socialista, José Muñoz, denunció el "colapso" del Consell en materias como la educación pero también la sanidad y lamentó: "Hoy leíamos la noticia en la que una mujer de 86 años ha pasado 110 horas sin ser atendida en la sanidad pública valenciana. Y lo único que tenemos es un conseller de Sanidad --Marciano Gómez-- que privatiza, que deriva a la privada".

Muñoz deslizó que todo lo que llega sobre los cribados de cáncer en la Comunitat Valenciana es "muy preocupante" y criticó que, ante esta situación, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "deje que el Consell colapse" y no asuma "sus responsabilidades" mientras se mantiene "encerrado en el Palau". "La sanidad, colapsada; la educación, colapsada; la vivienda, colapsada; los servicios sociales, colapsados; las comisiones de investigación, cerrándose en falso; y el 'president' no respira", expuso.

Desde Compromís, Joan Baldoví adelantó el respaldo de su grupo a la iniciativa del PSPV y garantizó el apoyo de la coalición a "todo lo que suponga investigar la sanidad pública valenciana y sacar a la luz las vergüenzas de un PP que está más interesado en que algunos hagan negocio que en dar un verdadero servicio a los usuarios, a los pacientes, a las mujeres valencianas".

El PP echa en cara la "falta de valentía del PSOE"

Sin embargo, desde el PP, Nando Pastor avanzó que su grupo no apoyaría la propuesta del PSPV y afeó a este partido que tenga la "valentía" de presentar esta iniciativa cuando "nada más y nada menos que 177.000 valencianas quedaron fuera del cribado con el gobierno de Ximo Puig y de Mónica Oltra", pero también cuando "la supuestamente líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, tiene un lío de tres pares de narices en el CNIO --Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-- con un agujero de corrupción de 25 millones de euros que tenían que haber ido dedicados a la lucha contra el cáncer y que nadie sabe dónde están".

Por tanto, a su juicio "que vengan los socialistas a querer investigar en estas Corts temas de cribado es para hacérselo mirar". "No es ni siquiera hipócrita, yo no sé cómo decirlo porque tampoco es cínico, a lo mejor es una mezcla de las dos cosas, de cinismo y de hipocresía, venir aquí a pedir explicaciones, pedir aquí una comisión de investigación cuando tienes a tu supuesta todavía líder entrampada en un caso de corrupción de 25 millones de euros de la lucha contra el cáncer", incidió.

Pastor sostuvo que al final "va todo trufado y acompañado de 'sanchismo' en estado puro" y pidió explicaciones por todo ello al síndic socialista, José Muñoz, y a la propia ministra Diana Morant, "antes de atreverse a pedir que otros las den sobre otras cuestiones menores" como los cribados de cáncer.

Vox: "Comisiones, las justas"

Y desde Vox, José Mª Llanos rechazó "adelantar las decisiones" sobre la votación de este jueves, aunque argumentó que, sobre las comisiones de investigación en Les Corts, deben haber "las mínimas, las justas". "Aquí no se trata de que nadie se saque un sobresueldo, sino de que las comisiones sean las que son pertinentes", concretó, y valoró que la Conselleria de Sanidad "está trabajando en ese tema desde hace ya bastante tiempo", por lo que su grupo "simplemente" va a "vigilar que se hagan bien las cosas". "Mañana verán lo que votamos", zanjó, en alusión al jueves.