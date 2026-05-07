El PSPV acusa al Consell de "boicotear" la regularización de migrantes e irá a la Fiscalía

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha acusado este jueves al Gobierno valenciano de haber dado órdenes a los centros de salud para "boicotear" el actual proceso de regularización de personas inmigrantes y ha anunciado que irán a la Fiscalía para que lo investigue.

Durante la sesión de control parlamentario al president, Muñoz ha mostrado un correo electrónico que según ha explicado firma el director general de Atención Primaria y ordena que no se emitan certificados desde la sanidad pública a las personas inmigrantes que quieren regularizar su situación, lo que ha calificado de "racismo institucional".

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, le ha respondido que "no hay ninguna instrucción ni circular que diga eso", por lo que le ha recomendado que lo lleve "a los tribunales si quiere", y ha afirmado que además "puede revisar las circulares y verá que dicen completamente lo contrario".

Muñoz ha considerado "inadmisible" que las personas que quieren regularizar su situación se encuentren "un muro legal construido por la Conselleria de Sanidad para boicotear" ese proceso; ha instado a Pérez Llorca a asumir la responsabilidad y cesar "a toda la cúpula de sanidad por racista", y ha asegurad que no darán "ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las personas".

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha aprovechado el turno de repreguntas para mostrar una circular "de comunicación sobre los derechos de los extranjeros a obtener información", que según ha leído señala que el paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica y los centros de primaria la facilitarán, si no la tienen se les remitirá al SAIP, y además tienen personal de trabajo social para ayudar.

"Mientras unos trabajamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, otros utilizan torticeramente cualquier tipo de información aun a sabiendas que es falsa", ha afirmado el conseller, quien ha afirmado que "aquí no vale todo".

Sanidad: un borrador que no está vigente

El debate ha seguido posteriormente en los pasillos de Les Corts, donde el conseller ha explicado que el PSPV ha mostrado "un borrador aclaratorio" ante dudas del departamento del Clínico sobre los documentos que hay que dar a los pacientes para regularizarlos, que "no está vigente", ya que este miércoles se emitió la circular con las instrucciones para todos los centros de atención primaria.

Gómez ha indicado que este proceso de regularización "se ha hecho tan deprisa y corriendo, con tanta velocidad", que han querido "aclarar" que los pacientes tienen "el derecho inalienable a acceder a su historia clínica" y qué documentos se pueden facilitar a los migrantes para este proceso.

Fuentes de la Generalitat han señalado que Muñoz ha mostrado "un pantallazo" de un borrador que se estaba "puliendo", como demuestra el que lleve la palabra 'confidencial', que no llevan las circulares, y que "se difundió por error desde un departamento de salud", pero este miércoles se envió la circular firmada por el director general de atención primaria.

PSPV: "Les hemos pillado"

Muñoz ha replicado que "no es un borrador", sino una orden "absolutamente racista" que se envió la semana pasada a los jefes de servicio de los centros de salud para "entorpecer" la regularización de personas migrantes, que sabían que era "ilegal" y por eso pusieron que era una circular interna y no se hiciera pública.

"Les hemos pillado", ha indicado el síndic socialista, quien ha indicado que por eso la Conselleria "ha rectificado" y ha sacado la nueva circular, pese a lo cual llevarán el asunto a la Fiscalía, al considerar que puede suponer un delito de prevaricación. EFE