La subida salarial que propone Educación para parar la huelga de profesores: 75€ brutos más al mes
Los sindicatos la ven poco ambiciosa
La Conselleria de Educación ha planteado este jueves en la Mesa Sectorial, que se celebra antes de que el próximo lunes comience la huelga indefinida del profesorado, una subida salarial lineal para todos los cuerpos maestros y docentes de Secundaria de 1.050 euros brutos anuales, lo que equivale a unos 75 euros al mes.
Así lo ha señalado el presidente de CSIF Educación Comunitat Valenciana, José Seco, quien considera esta subida salarial como "poco ambiciosa" ya que no soluciona el problema de que el profesorado valenciano sea el "peor pagado de toda España".
"Como primer gesto está bien, pero hemos partido de un mínimo muy básico", ha afirmado Seco, que ha indicado que el CSIF va a seguir pidiendo una subida salarial mayor y negociar con la Conselleria otros puntos que consideran fundamentales.
"No obstante, es el primer paso y hasta ahora no habíamos tenido un valor, pero entendemos que es insuficiente y queremos que la Conselleria siga avanzando en mejoras retributivas para los docentes", ha señalado el representante del CSIF en la Mesa Sectorial que se reúne en la sede de Educación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
- Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
- El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
- Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Triste aniversario en Castelló: El día en el que llovieron bombas sobre la ciudad