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La subida salarial que propone Educación para parar la huelga de profesores: 75€ brutos más al mes

Los sindicatos la ven poco ambiciosa

Valencia. VLC. La consellera de cultura y educacion Maria del Carmen Orti tiene un encontronazo amistoso con dos docentes dias antes de la huelga indefinida en educacion

Valencia. VLC. La consellera de cultura y educacion Maria del Carmen Orti tiene un encontronazo amistoso con dos docentes dias antes de la huelga indefinida en educacion / Germán Caballero / LEV

Ramón Pérez

Castellón

La Conselleria de Educación ha planteado este jueves en la Mesa Sectorial, que se celebra antes de que el próximo lunes comience la huelga indefinida del profesorado, una subida salarial lineal para todos los cuerpos maestros y docentes de Secundaria de 1.050 euros brutos anuales, lo que equivale a unos 75 euros al mes.

Así lo ha señalado el presidente de CSIF Educación Comunitat Valenciana, José Seco, quien considera esta subida salarial como "poco ambiciosa" ya que no soluciona el problema de que el profesorado valenciano sea el "peor pagado de toda España".

"Como primer gesto está bien, pero hemos partido de un mínimo muy básico", ha afirmado Seco, que ha indicado que el CSIF va a seguir pidiendo una subida salarial mayor y negociar con la Conselleria otros puntos que consideran fundamentales.

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"No obstante, es el primer paso y hasta ahora no habíamos tenido un valor, pero entendemos que es insuficiente y queremos que la Conselleria siga avanzando en mejoras retributivas para los docentes", ha señalado el representante del CSIF en la Mesa Sectorial que se reúne en la sede de Educación.

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