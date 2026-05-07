Tráfico hoy en Castellón: Múltiples incidencias por obras afectan la circulación en carretera
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestra varios incidentes en diferentes puntos de la red vial de Castellón, con datos actualizados a las 9:30 horas:
Incidencias activas en Castellón (en carretera)
AP-7
- Alquerías del Niño Perdido (km 443-444): Obra, sentido decreciente. Carril izquierdo cortado.
- Peñíscola (km 365-366): Obra, sentido decreciente. Carril izquierdo cortado.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
CV-188
- L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
- L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.
CV-15
- Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62): Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido.
- Albocàsser - Sierra Engarcerán (km 28-31): Obras, sentido creciente. Carril derecho e izquierdo cortado por obras.
CV-10
- Sant Mateu (km 81): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.
CV-125
- Cintorres - Portell de Morella (km 10-24): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.
- Cintorres - Castellfort (km 11-28): Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.
Provincia de Valencia
La A-7 concentra este jueves una de las principales complicaciones de tráfico en la provincia de Valencia, con una retención de aproximadamente ocho kilómetros entre La Malla y Cruz de Gracia, en sentido Barcelona. La incidencia está provocando circulación irregular en uno de los corredores más transitados del área metropolitana.
Las dificultades no se limitan a la A-7. Los accesos a Valencia también presentan retenciones en la V-31, entre Silla y Catarroja, en dirección a la capital; en la V-30, tanto en sentido A-7 como hacia el puerto; y en la A-3, a la altura de Mislata. También se registran problemas en la CV-35 y la CV-36, con tráfico lento en varios tramos.
A las retenciones se suman distintas incidencias vinculadas a accidentes, entre ellas obstáculos fijos en la CV-652, en Moixent; la CV-562, en Senyera; la A-3, en Mislata; y la CV-35, en Llíria. Además, las obras en la V-30 agravan la circulación en algunos puntos del entorno metropolitano. Informa: J. Roch
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
- Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
- El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
- Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Triste aniversario en Castelló: El día en el que llovieron bombas sobre la ciudad