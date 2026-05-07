Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ratas colegio CastellóFestival en CastellónSubasta material de construcciónTrabajo en PirámideComedor de obrerosPremio aceite CastellónPrograma fiestas Sant Pere
instagramlinkedin

Tráfico hoy en Castellón: Múltiples incidencias por obras afectan la circulación en carretera

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

Imagen de archivo de la CV-10.

Imagen de archivo de la CV-10. / Mediterráneo

Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestra varios incidentes en diferentes puntos de la red vial de Castellón, con datos actualizados a las 9:30 horas:

Incidencias activas en Castellón (en carretera)

AP-7

  • Alquerías del Niño Perdido (km 443-444)Obra, sentido decreciente. Carril izquierdo cortado.
  • Peñíscola (km 365-366)Obra, sentido decreciente. Carril izquierdo cortado.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

CV-188

  • L'Alcora - Onda (km 2)Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
  • L'Alcora - Onda (km 2)Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.

CV-15

  • Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62)Obras, sentido creciente y decreciente, Carril único doble sentido.
  • Albocàsser - Sierra Engarcerán (km 28-31)Obras, sentido creciente. Carril derecho e izquierdo cortado por obras.

CV-10

  • Sant Mateu (km 81)Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

CV-125

  • Cintorres - Portell de Morella (km 10-24)Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.
  • Cintorres - Castellfort (km 11-28)Obras, sentido creciente. Arcén derecho e izquierdo cortado por obras.

Provincia de Valencia

La A-7 concentra este jueves una de las principales complicaciones de tráfico en la provincia de Valencia, con una retención de aproximadamente ocho kilómetros entre La Malla y Cruz de Gracia, en sentido Barcelona. La incidencia está provocando circulación irregular en uno de los corredores más transitados del área metropolitana.

Las dificultades no se limitan a la A-7. Los accesos a Valencia también presentan retenciones en la V-31, entre Silla Catarroja, en dirección a la capital; en la V-30, tanto en sentido A-7 como hacia el puerto; y en la A-3, a la altura de Mislata. También se registran problemas en la CV-35 y la CV-36, con tráfico lento en varios tramos.

Noticias relacionadas

A las retenciones se suman distintas incidencias vinculadas a accidentes, entre ellas obstáculos fijos en la CV-652, en Moixent; la CV-562, en Senyera; la A-3, en Mislata; y la CV-35, en Llíria. Además, las obras en la V-30 agravan la circulación en algunos puntos del entorno metropolitano. Informa: J. Roch

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents