Vivienda en Castellón: un 20% más cara en solo un año y las ventas siguen al alza

El precio de la vivienda parece no tocar techo en Castellón. Adquirir un inmueble resulta cada vez más caro en la provincia y, aun así, la demanda sigue imparable, con las ventas en continuo crecimiento.

Así lo reflejan los datos del primer trimestre del 2026 publicados este jueves por el Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana. El metro cuadrado de una vivienda, al cierre de marzo, se sitúa en un valor de venta de 1.443 euros en suelo castellonense, un 20,45% más caro en solo un año, ya que a principios del 2025 quedaba en 1.198 euros. Mientras, si la comparación se realiza respecto al cierre del año pasado, también se produce un aumento de los precios, en este caso del 3,3%.

Más operaciones

Las compraventas, por su parte, suben un 6,6% en Castellón respecto al primer trimestre del 2025, hasta alcanzar ahora las 3.828. En cambio, sí es cierto, que experimentan cierto retroceso respecto al trimestre anterior, del 11,8%.

Aun así, Castellón se sitúa como la decimocuarta provincia española con más operaciones, si bien resulta superada por Alicante, tercera con 12.614, y Valencia, cuarta con un total de 10.185 operaciones.

En cuanto a la demanda extranjera, en el primer trimestre alcanza un peso del 14,04%, superior al 13,05% de Valencia. No obstante, ambas cifras están muy por debajo de Alicante, que lidera el ranking provincial de adquisiciones por foráneos, con el 44,65%.