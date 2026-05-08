Más de 350 estudiantes lanzan sus cohetes de agua en la UJI en la quinta edición de Water Rockets
La Cátedra FACSA del Ciclo Integral del Agua reúne en Castellón a 47 grupos de centros educativos de la Comunitat Valenciana en una jornada de divulgación científica
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
Los cohetes de agua han sido los protagonistas este viernes de una jornada en la que la ciencia salió del aula para tomar las pistas de atletismo del campus del Riu Sec. La quinta edición del concurso Water Rockets, organizado por la Cátedra FACSA del Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume I, ha congregado a más de 350 participantes en una actividad centrada en el diseño, construcción y lanzamiento de cohetes de agua.
Ciencia, agua y creatividad en el campus del Riu Sec
El concurso, dirigido a alumnado de primaria, secundaria, bachillerato y Formación Profesional de la Comunidad Valenciana, tiene como objetivo despertar el interés del estudiantado por el ámbito científico a través de una experiencia práctica y participativa.
Durante la jornada, los equipos han puesto a prueba sus conocimientos mediante el diseño de sus propios prototipos y el posterior lanzamiento de los cohetes. En total, participaron 47 grupos, que realizaron dos tandas con cerca de un centenar de lanzamientos a lo largo de tres horas y media de competición.
Centros de Castellón y Valencia
La edición de este año ha reunido a centros educativos de la provincia de Castellón y de Valencia, entre ellos el IES Algímia d’Alfara, el CEIP Carme Martí de Artana, el IES Borriol, la Escola Quatre Camins, el IES Bovalar, el colegio Ntra. Sra. de la Consolación y el IES Politécnico de Castelló de la Plana.
También han participado el IES Gilabert de Centelles de Nules, el colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Nules, el IES Francesc Tàrrega de Vila-real y el colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real.
Bienvenida institucional y desarrollo del concurso
La actividad ha comenzado con las palabras de bienvenida del vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la UJI, David Cabedo, y del director de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, Julio Moyano.
Posteriormente, el presidente del jurado, Raúl Martínez, ha explicado la dinámica del concurso a los participantes. La consejera de NEALIS, Elena Llopis, también ha acudido al recinto deportivo para presenciar los lanzamientos.
Los ganadores de Water Rockets 2025
Tras la celebración de las dos tandas de lanzamientos y la deliberación del jurado, se anunciaron los centros ganadores de las diferentes categorías del premio Vuela Más Alto.
En la categoría de participación 1, correspondiente al tercer ciclo de primaria y 1.º y 2.º de ESO, el primer premio fue para el IES Bovalar de Castellón de la Plana, que alcanzó los 76 metros. El segundo lugar fue para el colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real, con 65 metros.
En la categoría de participación 2, dirigida a alumnado de 3.º y 4.º de ESO, FP básica, bachillerato y ciclos de grado medio y superior, el primer puesto fue para el IES Gilabert de Centelles de Nules, con un lanzamiento de 165 metros. El segundo lugar correspondió al IES Politècnic de Castellón de la Plana, con 57 metros.
Premios para acercar la robótica y la informática
Los premios Vuela Más Alto están patrocinados por la Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume I, con una dotación total de 1.600 euros.
La cuantía se reparte en premios de 500 euros para los primeros clasificados y 300 euros para los segundos, destinados a material de iniciación a la robótica e informática.
Divulgación científica desde la UJI
El concurso de cohetes de agua Water Rockets forma parte de las actividades de divulgación en el ámbito no universitario impulsadas por la Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la UJI.
La iniciativa busca acercar la ciencia al alumnado mediante una propuesta práctica, visual y participativa, en la que el agua, la tecnología y el trabajo en equipo se convierten en herramientas para aprender fuera del aula.
Más información: www.catedradelagua.uji.es
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- Alerta por tormenta: La previsión del tiempo marca el fin de semana de comuniones en Castellón
- Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
- El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
- Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón