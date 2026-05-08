El aeropuerto de Castellón crece como 'quirófano' de aviones: una empresa estadounidense quiere desmontar 20 aeronaves al año

El aeropuerto de Castellón sigue creciendo, no solo en rutas, sino también en las actividades complementarias que acoge, como las tareas de mantenimiento y desguace de aeronaves. Una empresa estadounidense tiene interés en instalarse en la infraestructura de Vilanova d'Alcolea para desarrollar una actividad de desmontaje de hasta 20 aviones al año.

El proyecto, promovido por la firma Stratton Aviation LLC, se encuentra todavía en fase de tramitación, según han confirmado este viernes fuentes de MasQueIngenieros (MQI), ingeniería valenciana responsable del desarrollo técnico de la intervención y de su tramitación administrativa.

La actividad se centraría en aviones fuera de servicio, así como en la recuperación, clasificación y almacenamiento de componentes para su reutilización en el mercado aeronáutico. El presupuesto estimado asciende a 2,51 millones de euros, mientras que el plazo de ejecución asciende a un año. No obstante, aunque las mismas fuentes mantienen que el interés pasa por empezar a funcionar "cuanto antes", cabe apuntar que el procedimiento ambiental se puso en marcha en agosto del 2021.

Entre uno y dos meses por unidad

La operativa se realizará de forma individualizada por aeronave, con una duración estimada de entre uno y dos meses por unidad, que incluyen la redacción del proyecto de actividad y la gestión de los procedimientos ambientales. La implantación prevé una plantilla aproximada de ocho trabajadores y se desarrollará en una superficie que incluye unos 900 metros cuadrados de nave para almacenamiento y hasta 5.000 metros cuadrados de plataforma para las operaciones de desmontaje.

La actividad no contempla el tratamiento final de residuos, que será realizado por gestores autorizados externos, por lo que se limitará al desmontaje técnico, la clasificación de piezas y su almacenamiento temporal.

El director del área de Ingeniería de Proyectos e Industrial de MQI, Juan García, explica que “este tipo de iniciativas requieren un encaje técnico y normativo preciso, especialmente en entornos como el aeroportuario”.

Por su parte, en el ámbito ambiental, el responsable del proyecto, Javier Martínez, subraya que “el desmontaje de aeronaves permite alargar la vida útil de componentes y reducir el impacto asociado al final de vida de estos activos”.