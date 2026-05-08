Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes para el fin de semanaPrisión provisionalIncendio SerratinsEl tiempoLuto en BenicàssimHantavirusFestival de electrónica
instagramlinkedin

Alerta amarilla para este sábado en Castellón por tormentas

El tiempo amenaza las comuniones de este fin de semana en Castellón

Las lluvias serán protagonistas en Castellón.

Las lluvias serán protagonistas en Castellón. / Toni Losas

Víctor Meseguer

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Castellón, tanto en el litoral como en el interior norte de la provincia.

La alerta estará activa entre las 11.00 y las 18.00 horas y, según la previsión, las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Las lluvias llegarán durante la mañana y avanzarán de sur a norte por la Comunitat Valenciana. Además, no se descarta que los chubascos puedan ir acompañados de fuertes tormentas en algunos puntos de la provincia.

El tiempo en Castelló de la Plana

Fuente: meteoblue

Aemet prevé que la situación mejore a partir de la tarde con el giro del viento a poniente, lo que favorecerá que las precipitaciones vayan remitiendo de forma progresiva.

Noticias relacionadas

Tras este episodio de inestabilidad, el tiempo tenderá a estabilizarse de cara al domingo y las temperaturas comenzarán a subir de cara a la próxima semana, especialmente en el litoral.

La previsión por municipios

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
  2. Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
  3. Alerta por tormenta: La previsión del tiempo marca el fin de semana de comuniones en Castellón
  4. Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
  5. El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
  6. Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987
  7. Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
  8. Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón

Alerta amarilla para este sábado en Castellón por tormentas

Alerta amarilla para este sábado en Castellón por tormentas

La tecnología de hidrógeno verde de Simetría quiere llegar a los edificios de Castellón en 2027

La tecnología de hidrógeno verde de Simetría quiere llegar a los edificios de Castellón en 2027

Preacuerdo en el transporte de mercancías de Castellón: 7.500 trabajadores cobrarán un 10% más en tres años

La Unió reclama destinar más fondos Feader a los jóvenes agricultores de la Comunitat

La Unió reclama destinar más fondos Feader a los jóvenes agricultores de la Comunitat

Satse lanza una campaña para exigir mejores condiciones laborales para las enfermeras de los hospitales valencianos

Satse lanza una campaña para exigir mejores condiciones laborales para las enfermeras de los hospitales valencianos

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic apoya la huelga indefinida docente y anima a las familias a vaciar las aulas

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic apoya la huelga indefinida docente y anima a las familias a vaciar las aulas

Barrachina defiende una Europa construida desde los territorios y que afronte un futuro sin olvidar a sus sectores productivos

Barrachina defiende una Europa construida desde los territorios y que afronte un futuro sin olvidar a sus sectores productivos

Acto por el día de Europa en la Diputación de Castellón

Tracking Pixel Contents