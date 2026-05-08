Alerta amarilla para este sábado en Castellón por tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Castellón, tanto en el litoral como en el interior norte de la provincia.

La alerta estará activa entre las 11.00 y las 18.00 horas y, según la previsión, las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Las lluvias llegarán durante la mañana y avanzarán de sur a norte por la Comunitat Valenciana. Además, no se descarta que los chubascos puedan ir acompañados de fuertes tormentas en algunos puntos de la provincia.

El tiempo en Castelló de la Plana Mapa Predicción Fuente: meteoblue

Aemet prevé que la situación mejore a partir de la tarde con el giro del viento a poniente, lo que favorecerá que las precipitaciones vayan remitiendo de forma progresiva.

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Tras este episodio de inestabilidad, el tiempo tenderá a estabilizarse de cara al domingo y las temperaturas comenzarán a subir de cara a la próxima semana, especialmente en el litoral.

La previsión por municipios