La asociación de ucranianos llama a concentrarse contra la soprano rusa en Castellón

La Asociación de Ucranianos de Castellón y Provincia Kalyna ha convocado una manifestación pacífica el próximo sábado 9 de mayo a las 18:30 horas frente al Auditori i Palau de Congressos de Castelló, en protesta por la actuación programada de la soprano rusa Julia Lezhneva en esa misma fecha.

La convocatoria se produce después de que la asociación remitiera comunicaciones oficiales a diferentes instituciones, entre ellas la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura, el Consulado Honorario de Ucrania en Valencia y el Consulado General de Ucrania en Barcelona, solicitando la cancelación del concierto por considerar que su celebración el 9 de mayo supone una grave falta de sensibilidad hacia la comunidad ucraniana refugiada y hacia las víctimas de la guerra.

Simbólica fecha

Según la asociación, la fecha elegida posee una fuerte carga simbólica dentro de la narrativa política y militar del Estado ruso, que utiliza el denominado “Día de la Victoria” como elemento central de propaganda estatal y exaltación militarista.

La Asociación Kalyna considera que, más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala contra Ucrania, la presencia de representantes culturales rusos en espacios públicos europeos no puede desvincularse del contexto político actual cuando no existe una condena pública de la guerra ni de los crímenes cometidos contra la población civil ucraniana.

La entidad recuerda que el bombardeo del Teatro Dramático de Mariúpol causó la muerte de centenares de civiles refugiados, entre ellos numerosos niños, y denuncia también la destrucción sistemática del patrimonio cultural ucraniano y la muerte de artistas y trabajadores de la cultura desde el inicio de la invasión.

No va contra la nacionalidad de las personas

La soprano rusa actúa este sábado en el Auditori / emil matveev

Esta manifestación no es contra la cultura ni contra las personas por su nacionalidad. Es una protesta contra la normalización de la agresión rusa y contra el uso de la cultura como instrumento para proyectar una falsa imagen de normalidad mientras continúa la guerra.

Castellón, refugio para las personas ucranianas

La comunidad ucraniana de Castellón subraya además que miles de refugiados han encontrado en esta ciudad un lugar de acogida y seguridad, por lo que consideran especialmente doloroso que una institución pública celebre un acto vinculado a una representante cultural rusa precisamente el 9 de mayo.

Los lemas

La manifestación ha sido comunicada oficialmente y se desarrollará de forma pacífica bajo lemas como:

• “Cultura sí, propaganda no”

• “No es cultura si calla ante los crímenes”

• “Mientras haya guerra, no hay normalidad”

La Asociación Kalyna invita a toda la ciudadanía, organizaciones sociales y representantes públicos a sumarse a esta concentración en defensa de la paz, la memoria de las víctimas y los valores democráticos.