40º aniversario de la adhesión
Barrachina defiende una Europa construida desde los territorios y que afronte un futuro sin olvidar a sus sectores productivos
La presidenta provincial afirma que las instituciones comunitarias deben escuchar y atender a la cerámica, la agricultura y la pesca
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La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha defendido este viernes una Europa construida desde los territorios y que afronte un futuro sin olvidar sus raíces, sus sectores productivos y su gente.
Lo ha hecho durante su intervención en el acto de conmemoración del 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, celebrado en el Salón de Recepciones del Palau Provincial de les Aules, y en el que también ha participado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, además de varios consellers. “Europa no puede construirse de espaldas a sus territorios ni a los sectores productivos que sostienen su economía y generan oportunidades para miles de familias”, ha señalado la líder del ejecutivo provincial sobre el futuro de las instituciones comunitarias.
En ese sentido, Barrachina ha subrayado que Europa tiene que escuchar y atender a la cerámica, agricultura y la pesca; “necesitamos una Europa que escucha, proteja y defienda los sectores productivos que forman parte de nuestra identidad, nuestro desarrollo y también del futuro de nuestros jóvenes”.
Motor de oportunidades
“Desde la Diputación de Castellón creemos en la Europa que une, que protege y que avanza. Creemos en una Europa capaz de continuar siendo motor de oportunidades, de innovación y de bienestar para todos sus ciudadanos. Pero también creemos en la necesidad de una Europa más próxima a sus municipios, más consciente de la realidad de sus territorios y más comprometida con quienes sostienen su economía y su identidad”, ha subrayado la presidenta provincial.
Con todo, Barrachina ha expresado que “celebrar el Día de Europa es celebrar una idea que ha transformado la vida de millones de personas. La convicción que la unión, la cooperación y el entendimiento entre pueblos son el mejor camino para avanzar juntos”.
A su vez, ha reiterado la importancia de la unidad para garantizar un futuro mejor y la necesidad de que de Europa mantenga los valores que la han definido durante siglos, “la libertad, la democracia, el respeto a la ley, la dignidad de la persona, la cultura del esfuerzo, el trabajo y el respeto a los pueblos y territorios que la conforman”.
"Fuerte y cohesionada"
Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado el papel de la Unión Europea en la modernización de la Comunitat Valenciana con políticas para “mejorar nuestras infraestructuras, impulsar nuestra economía, abrir nuestras empresas al mundo y ofrecer oportunidades a generaciones enteras de valencianos y valencianas”.
El jefe del Consell ha animado a los jóvenes a “seguir trabajando para ser una Europa fuerte, cohesionada y unida” ya que, gracias a esa unidad, “disfrutamos de un espacio común de libertad, oportunidades, movilidad y cooperación como nunca antes habíamos tenido”.
Concursos escolares sobre la Unión Europea
Durante el acto institucional se ha hecho entrega de los premios a los concursos escolares sobre la Unión Europea convocados por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, en colaboración con la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Europe Direct Comunitat Valenciana, en el que se han galardonado dibujos, cómics y reels en Instagram para fomentar la conciencia y el entendimiento de los valores fundamentales que sustentan la Unión Europea.
Asimismo, se han otorgado los premios de la IV Edición del Concurso Europa en Letras y Colores, organizado por la Diputación de Castellón. La presidenta Marta Barrachina ha destacado que “hoy celebramos Europa y también el talento, el esfuerzo y el futuro que representan los premios que hoy se entregan”, y ha hecho entrega de los premios a los ganadores de esta cuarta edición.
Así, el primer premio ha recaído en el vídeo titulado Fundación Flors Letras y Colores, de Victoria Edo Rivas y Mia Castelló Fernández, alumnas del centro Fundación Flors de Vila-real. El segundo premio ha sido para Alejandra Usó Bort y Sergio Oltra Tormos, del IES Llombai de Burriana, por el vídeo titulado Video 7 concurso; mientras que el tercer premio ha recaído en Deva Sánchez Rodríguez y Carmen Ramo López, de Penyeta Roja CITD - Diputació de Castelló, por su trabajo Vídeo 12.
La presidenta de la Diputación ha finalizado su intervención dirigiéndose a los jóvenes asistentes; “en vosotros vemos el verdadero futuro de Europa, vemos la creatividad, la ilusión, la capacidad y la esperanza. Vemos las generaciones que continuarán construyendo una Europa más fuerte, más preparada y más humana”. “Que nunca perdamos la capacidad de trabajar unidos para dejaros una Europa de oportunidades, de libertad, de convivencia y de futuro”, ha concluido la presidenta de la Diputación de Castellón.
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