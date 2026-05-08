Barrachina pide responsabilidad a los docentes ante la huelga y que los alumnos puedan ser evaluados “en términos de igualdad”

Miguel Barrachina, portavoz del Consell, ha asegurado este viernes en Castellón que la negociación con los sindicatos docentes “sigue abierta” y ha defendido la voluntad del Gobierno valenciano de alcanzar un acuerdo. Ante la convocatoria de huelga indefinida por parte del profesorado a partir del lunes 11, el Ejecutivo autonómico ha pedido responsabilidad para garantizar que los alumnos puedan ser evaluados “en términos de igualdad” con el resto de España, especialmente quienes se examinan en cuarto de Secundaria, segundo de Bachillerato y la EBAU.

La negociación con los sindicatos continúa abierta

Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. / C.T.

En la rueda de prensa posterior al pleno, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado que la Generalitat mantiene abierta la negociación con los sindicatos y ha subrayado que la disposición del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca es “entenderse con todo el mundo”.

Barrachina ha defendido que el actual Consell ha realizado un esfuerzo “sin precedentes” en materia de educación pública. Según ha señalado, el Gobierno valenciano cuenta con 8.000 docentes públicos más que el último Ejecutivo del Botànic y estos profesionales perciben salarios un 13,5% superiores a los del último año completo de la etapa anterior, en 2022.

El portavoz también ha destacado la gratuidad de la educación de 0 a 3 años para 40.000 niños en la Comunitat Valenciana como parte de ese compromiso con la enseñanza pública.

Petición de responsabilidad ante las evaluaciones

Barrachina ha asegurado que el Consell respeta “cualquier decisión” de profesores y maestros en el marco de sus reivindicaciones, pero ha pedido que estas movilizaciones no afecten al futuro académico del alumnado.

“Nuestros alumnos tienen derecho a examinarse en un nivel de igualdad con el resto de nuestro país”, ha defendido el portavoz, quien ha reclamado que los estudiantes sean evaluados de forma objetiva.

En concreto, ha hecho referencia a los 40.000 alumnos que pueden examinarse en cuarto de Secundaria para acceder a ciclos formativos y en segundo de Bachillerato para acceder a estudios universitarios. Según Barrachina, el “esfuerzo y sacrificio” de los jóvenes no debe verse perjudicado por una reivindicación sindical y salarial que ha calificado de “legítima”.

Críticas al PSOE y a Compromís

El portavoz del Consell también ha dirigido sus críticas al PSOE y Compromís, a quienes ha acusado de hacer un “uso perverso” de las movilizaciones docentes.

Barrachina ha sostenido que ambas formaciones “dieron la espalda” durante ocho años a las mismas reivindicaciones salariales. En este sentido, ha citado la posición mantenida por el anterior Consell en 2021, cuando, según ha indicado, se defendía que la retribución docente debía ir “en consonancia con el resto de funcionarios”.

Por ello, ha pedido a PSOE y Compromís que “dejen de utilizar la educación como arma política” y ha recordado que, si consideraban prioritarias estas subidas salariales, “tenían que haber atendido alguna de las cinco peticiones” realizadas en años distintos.

Defensa de la carta enviada a las familias

Barrachina también se ha pronunciado sobre la carta remitida por la consellera de Educación a las familias, una comunicación que ha sido criticada por parte de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos por el uso de datos personales.

El portavoz ha defendido la decisión y la ha calificado como “un acierto”. A su juicio, la consellera estaba “en su obligación” de enviar una carta para transmitir tranquilidad a las familias, especialmente a las de los más de 20.000 alumnos que se examinarán de la EBAU.

Según ha explicado, el mensaje de la Conselleria busca garantizar que se exigirán servicios mínimos para que el esfuerzo académico de los jóvenes “no caiga en saco roto”.

El Consell insiste en garantizar la igualdad del alumnado

El Gobierno valenciano mantiene así su llamamiento a la responsabilidad en un momento marcado por las reivindicaciones salariales del profesorado y por la proximidad de pruebas clave para miles de estudiantes.

Barrachina ha insistido en que el Consell respeta las movilizaciones de docentes y profesores, de quienes ha afirmado que se sienten “muy orgullosos”, pero ha remarcado que la prioridad debe ser preservar la igualdad de oportunidades del alumnado valenciano.