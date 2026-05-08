Se busca la mejor tapa de la Comunitat Valenciana: los locales de Castellón participantes

Castellón volverá a estar presente en una nueva edición de Tapas d’Ací, la iniciativa gastronómica que se celebrará del 11 al 31 de mayo en más de 50 locales de toda la Comunitat Valenciana, 11 de ellos ubicados en la provincia.

La campaña, promovida por la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), de la que forma parte la patraonal castellonense Ashotur, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana-L’Exquisit Mediterrani, busca poner en valor la tapa elaborada con producto local, de temporada y vinculado al territorio. De hecho, de aquí saldrá la mejor tapa de la autonomía, que se conocerá después de las semifinales celebradas en las tres provincias, en la final autonómica que tendrá lugar en el CDT de Valencia el 25 de mayo.

La tapa ganadora de cada provincia representará posteriormente a la Comunitat Valenciana en la quinta edición del concurso nacional de las tapas, organizado por Hostelería España en el marco de Madrid Fusión.

De 5 a 8 euros

La campaña permitirá al público degustar las tapas participantes por un precio de entre 5 y 8 euros, incluyendo la tapa y una cerveza o copa de vino de la Comunitat Valenciana. En la provincia de Castellón, la campaña contará con 11 propuestas repartidas en diferentes municipios, entre ellos Castelló, Burriana y Peñíscola, consolidando la presencia de la provincia en el certamen.

Destacan desde el territorio castellonense elaboraciones como el Ximo de Castellón, de Lo Sarao; el Tronc de la Plana, de Can Ros Restaurant, en Burriana; o el Ximo de gamba roja del Grau, de Lino Gastronòmic. Todas ellas reflejan la conexión entre la cocina creativa y los productos propios de la provincia, desde las elaboraciones tradicionales hasta ingredientes ligados al Mediterráneo y a la despensa castellonense.

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